На Закарпатті батько жорстоко вбив сина-малюка [ Редагувати ]
На Закарпатті батько з особливою жорстокістю вбив власного сина, якому ще не виповнилося і 2 років. Про це повідомляє Нацполіція.
Медики повідомили поліцію про смерть дитини в одному з сіл Тячівського району ввечері 23 липня. На місце трагедії одразу ж виїхала місцева поліція та слідчі.
Смерть дитини віком 1 рік і 10 місяців настала внаслідок численних ударів по тілу гострим предметом. Всі зібрані докази вказували на те, що жорстоке вбивство вчинив батько дитини, який одразу після цього втік.
Наразі відомо, що чоловік, перебуваючи в кімнаті власного будинку, наніс малолітньому синові численні удари ножем.
Інші члени родини в момент вбивства перебували на подвір’ї будинку. Побачивши, як чоловік раптово вибіг з будинку, зайшли всередину помешкання і виявили хлопчика з численними тілесними ушкодженнями. Медики, які прибули на виклик, були безсилі.
Через деякий час оперативники карного розшуку затримали 30-річного підозрюваного, який переховувався у лісі.
Вбивцю відправили до СІЗО тримання, його судитимуть за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - "Умисне вбивство малолітньої дитини". Якщо провину чоловіка доведуть, чоловікові загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, що кілька тисяч біженців оселилися в горах на Закарпатті.
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