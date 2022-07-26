Рашисти ударили по Дніпру: подробиці [ Редагувати ]
У Дніпрі досі ліквідовують наслідки ракетного удару, що стався ввечері 24 липня. Дві ракети влучили в агрокомплекс. Зруйновано ангари з сіном. Осколки розлетілися на понад пів кілометра - повибивали шибки у житлових будинках. Поранена одна людина. Подробиці - у наступному матеріалі.
Олена Мендалюк – кореспондентка:
Близько 20 годин рятувальники не можуть приборкати вогонь, який здійнявся одразу після влучання ракет у агрокомплекс. За моєю спиною тліє 800 тон сіна.
На місці працює більше двох десятків рятувальників. Пожежу намагаються загасити з вчорашнього вечора. Поки вдалося лише локалізувати. Скільки на це витратили цистерн води - з рахунку збилися.
Вогнем охоплено два ангари - це майже дві з половиною тисячі квадратних метрів. Полум'я знищило піврічний запас сіна.
Віктор - представник агрокомплексу:
Для нас це досить критично, тому що зараз, враховуючи те, що дощі і те, що запас, на який ми розраховували,обмежений. Для нас це досить критично. Маштаб від 700 до 800 тон соломи.
На агропідприємстві підраховують збитки. Лише сіно коштувало близько 2 мільйонів гривень. Чимало лиха наробили і уламки від російський снарядів.
Посікло чимало корпусів, у тому числі і ті, де знаходяться свині. Їх тут більше 10 тисяч. На щастя, кажуть фермери, тварини не постраждали.
Віктор - представник агрокомплексу:
Масштабними осколками було влучання майже по всім корпусам, завдано досить багато влучань, які нам до зими доведеться ремонтувати.
Від ракетної атаки постраждали і місцеві жителі.
Андрій, заступник голови Любимівської сільської ради:
Конечно таких наслідків как показывают по телевизору нет, на всех домах вибило стекла. И в одном из домов рядом с окном находилась кровать мальчика, и в результате этого взрыва осколкоми стекла его поранило.
Лише за попередніми підрахунками вибухова хвиля залишила без вікон півсотні будинків місцевих жителів. Та остаточні збитки, яка завдала росія у громаді ще підраховують.
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