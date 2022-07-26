У Дніпрі досі ліквідовують наслідки ракетного удару, що стався ввечері 24 липня. Дві ракети влучили в агрокомплекс. Зруйновано ангари з сіном. Осколки розлетілися на понад пів кілометра - повибивали шибки у житлових будинках. Поранена одна людина. Подробиці - у наступному матеріалі.

Олена Мендалюк – кореспондентка:

Близько 20 годин рятувальники не можуть приборкати вогонь, який здійнявся одразу після влучання ракет у агрокомплекс. За моєю спиною тліє 800 тон сіна.

На місці працює більше двох десятків рятувальників. Пожежу намагаються загасити з вчорашнього вечора. Поки вдалося лише локалізувати. Скільки на це витратили цистерн води - з рахунку збилися.

Вогнем охоплено два ангари - це майже дві з половиною тисячі квадратних метрів. Полум'я знищило піврічний запас сіна.

Віктор - представник агрокомплексу:

Для нас це досить критично, тому що зараз, враховуючи те, що дощі і те, що запас, на який ми розраховували,обмежений. Для нас це досить критично. Маштаб від 700 до 800 тон соломи.

На агропідприємстві підраховують збитки. Лише сіно коштувало близько 2 мільйонів гривень. Чимало лиха наробили і уламки від російський снарядів.

Посікло чимало корпусів, у тому числі і ті, де знаходяться свині. Їх тут більше 10 тисяч. На щастя, кажуть фермери, тварини не постраждали.

Віктор - представник агрокомплексу:

Масштабними осколками було влучання майже по всім корпусам, завдано досить багато влучань, які нам до зими доведеться ремонтувати.

Від ракетної атаки постраждали і місцеві жителі.

Андрій, заступник голови Любимівської сільської ради:

Конечно таких наслідків как показывают по телевизору нет, на всех домах вибило стекла. И в одном из домов рядом с окном находилась кровать мальчика, и в результате этого взрыва осколкоми стекла его поранило.

Лише за попередніми підрахунками вибухова хвиля залишила без вікон півсотні будинків місцевих жителів. Та остаточні збитки, яка завдала росія у громаді ще підраховують.