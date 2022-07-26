ПФУ скоротив фінансування пенсій за липень [ Редагувати ]
Пенсійний фонд України 25 липня завершив фінансування пенсій за липень. На пенсійні виплати за місяць спрямовано 50,2 млрд гривень, що менше, ніж у червні (51,2 млрд гривень).
За даними прес-служби, в тому числі 11,3 млрд гривень спрямовано на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 38,9 млрд гривень - через уповноважені банки.
Уповноваженими банками зараховано на рахунки, відкриті в банках за зверненнями пенсіонерів, 100% профінансованих сум.
За повідомленням АТ "Укрпошта" станом на 24 липня доставлено 71,8% профінансованої суми за липень.
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