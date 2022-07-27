Зросла небезпека ракетних ударів: окупанти тримають у Чорному морі 3 носії "Калібрів" [ Редагувати ]
Окупанти вивели три бойові кораблі з крилатими ракетами "Калібр" у Чорне море. Про це повідомляється у Telegram Військово-морських сил ЗСУ.
Відтак, небезпека ракетних ударів по українських містах зросла.
Станом на 27 липня на бойовому чергуванні ворога перебувають 3 ворожі носії крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі.
Водночас 7 російських кораблів і катерів продовжують контролювати комунікації в Азовському морі та 5 носіїв "Калібрів" окупантів перебувають у Середземному морі.
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