Окупанти вивели три бойові кораблі з крилатими ракетами "Калібр" у Чорне море. Про це повідомляється у Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

Відтак, небезпека ракетних ударів по українських містах зросла.

Станом на 27 липня на бойовому чергуванні ворога перебувають 3 ворожі носії крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі.

Водночас 7 російських кораблів і катерів продовжують контролювати комунікації в Азовському морі та 5 носіїв "Калібрів" окупантів перебувають у Середземному морі.