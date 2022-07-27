У середу, 27 липня, ціна на газ у Європі подолала позначку 2500 доларів за тисячу кубометрів. Про зростання цін свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE.

Такий стрибок відбувся на тлі скорочення постачання з боку "Газпрому".

Так, вартість газу в Європі помітно зросла вранці у середу. Вартість ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах (з постачанням у серпні) досягла позначки 2308,08 долара за тисячу кубів. Це стало максимальним показником із березня.