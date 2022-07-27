Вартість газу в Європі перевищила $2500 [ Редагувати ]
У середу, 27 липня, ціна на газ у Європі подолала позначку 2500 доларів за тисячу кубометрів. Про зростання цін свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE.
Такий стрибок відбувся на тлі скорочення постачання з боку "Газпрому".
Так, вартість газу в Європі помітно зросла вранці у середу. Вартість ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах (з постачанням у серпні) досягла позначки 2308,08 долара за тисячу кубів. Це стало максимальним показником із березня.
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