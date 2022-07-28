Голова Київської ОВА Олексій Кулеба розповів про те, що під час ранкової атаки на Київську область російські війська випустили в бік регіону 5 ракет. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Основний удар припав по Вишгородському району.

За його словами, в області працювала система протиповітряної оборони, проте кілька ракет потрапили в об'єкти інфраструктури.

Також Кулеба зазначив, що на даний момент немає інформації про жертви і поранених.

Як відомо, вранці 28 липня російська армія завдала ракетного удару по одній з громад Вишгородського району Київської області. Обстрілу піддався об'єкт інфраструктури. На місці працюють всі екстрені служби.