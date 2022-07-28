Обстріл Київської області: скільки ракет випустили по регіону [ Редагувати ]
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба розповів про те, що під час ранкової атаки на Київську область російські війська випустили в бік регіону 5 ракет. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Основний удар припав по Вишгородському району.
За його словами, в області працювала система протиповітряної оборони, проте кілька ракет потрапили в об'єкти інфраструктури.
Також Кулеба зазначив, що на даний момент немає інформації про жертви і поранених.
Як відомо, вранці 28 липня російська армія завдала ракетного удару по одній з громад Вишгородського району Київської області. Обстрілу піддався об'єкт інфраструктури. На місці працюють всі екстрені служби.
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