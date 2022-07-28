У четвер, 28 липня, було призначено керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Їм був призначений Олександр Клименко. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Сьогодні був призначений керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко, який був оголошений Конкурсною комісією переможцем чесного відбору і затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним одразу після його призначення.

Єрмак привітав Костіна з початком роботи очільником ГПУ, а Клименка з призначенням на посаду керівника САП і побажав їм ефективної роботи.

Незалежна антикорупційна інфраструктура є важливою складовою демократії в Україні. Боротьба з корупцією є пріоритетом для нашої держави, оскільки від її успішності залежить наша інвестиційна привабливість та свобода бізнесу.

Він додав, що українська ГПУ, зокрема, має важливу місію - розслідування злочинів росії проти України.