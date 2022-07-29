За расистські та антисемітичні коментарі премʼєр-міністрові Угорщини довелось вибачитись. Віктор Орбан відвідав з офіційним візитом Австрію. І перше, що його попросили там - пояснити нещодавну заяву щодо чистоти угорської нації.

Як викручувався друг Путіна розповість спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

Офіційний візит угорського прем'єра до Австрії затьмарили його нещодавні висловлювання. Віктор Орбан давно відомий тим, що виступає проти міграції. Але цього разу ультраправий лідер зайшов іще далі - зовсім недвозначно заявив, що угорці - це чиста раса. А ті країни, де європейці змішуються з неєвропейцями - взагалі більше не нації. Ці слова викликали хвилю обурення та критики від опозиційних партій та європейських політиків. А Міжнародний комітет вцілілих в'язнів Аушвіца закликав ЄС дати зрозуміти світові, що в Орбана немає майбутнього в Європі. Та угорський прем'єр запевняє, що нічого страшного в його словах немає.

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини:

Я єдиний політик в ЄС, хто відкрито виступає за інтиміграційну політику. Я не лукавлю і не говорю натяками. У мене дуже чітка позиція. Я не хочу, щоб Угорщина стала іміграційною країною, і я не хочу, щоб міграція посилилася в Угорщині. Я завжди дотримувався такого погляду і буду його дотримуватись, він не має біологічного підґрунтя. Для нас це не расова проблема. Це питання культури. Простіше кажучи, нашу цивілізацію потрібно зберегти такою, якою вона є зараз.

У Австрії угорського прем'єра зустріла не лише офіційна урядова делегація, але й українські активісти. Вони організували пікет під будівлею федеральної канцелярії, де приймали угорського гостя. Діаспоряни критикують Орбана за відверто проросійську позицію та намагання розколоти позицію ЄС щодо війни в Україні. Бо він продовжує наполягати, що санкції проти Москви не діють і взагалі потрібно змінювати стратегію Євросоюзу.

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини:

Ми хочемо вказати нашим західним друзям, що без зміни стратегії не буде миру в Україні. Якщо не буде миру, ми не зможемо вирішити жодних проблем. Не буде енергії, і весь Європейський Союз буде підштовхнуто до економічної ситуації умов війни. Тому я щиро бажаю, щоби якомога швидше ми переконали Брюссель сісти та придумати стратегію, яка буде доброю для українців, доброю для нас, доброю для європейської економіки та домогосподарств.

Формально Угорщина засудила російське вторгнення в Україну та приєдналася до європейських санкцій. Але, на відміну від інших сусідів, вона не лише не постачає Києву зброї, але й не дозволяє іншим провозити амуніцію своєю територією. Також уряд Орбана продовжує блокувати певні рішення щодо РФ. Зокрема, через його позицію не ввели заборону на постачання нафти трубопроводом з Росії до Європи.

А сам Орбан наполіг не накладати санкції на главу православної церкви патріарха Кирила. Бо нібито релігійні лідери мають грати роль миротворців. Втім, у своїх переконаннях, прем'єр Орбан залишається в меншості. Після зустрічі із ним австрійський прем'єр запевнив у непохитній підтримці України та продовженню тиску на Росію.

Карл Негаммер, канцлер Австрії:

Ми мусимо показати Україні, що ми досі очевидно згуртовані і я не бачу жодних відхилень від цієї позиції, від Угорщини у тому числі. Що ми не приймаємо того, що окупаційна армія нападає на незалежність країни. Це завжди має бути неправильно.

Угорщина на 85% залежна від російського газу, на 65% від нафти і на всі 100% - від ядерного палива. І не шукає жодних альтернатив, бо має гарні знижки від кремлівського режиму. А сам Орбан ніколи не приховував дружбу із президентом Путіним. На батьківщині постать прем'єра доволі неоднозначна. Його регулярно звинувачують у корупції, зловживанні владою та недемократичності.

Втім, попри це угорці вже вчетверте поспіль більшість голосів на виборах віддають його правопопулістській партії "Фідес". Орбан йшов на вибори із закликом не втручатися у війну в Україні і не ставати ні на чий бік. Нібито так Угорщина зможе зберегти мир та захистити себе фінансово. І жодні звірства окупантів та постійні ракетні обстріли мирних жителів не змінили позицію уряду Угорщини.