Україна розірвала угоду про судноплавство з Білоруссю [ Редагувати ]
Джерело: Цензор.Нет
Кабінет міністрів України розірвав угоду з Білорусь про внутрішнє судноплавство.
Про це повідомляє в Telegram представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.
За його словами, сьогодні денонсовано угоду з урядом Білорусі про судноплавство внутрішніми водними шляхами. Ця угода була підписана в 1998 році.
Даний документ дозволяв перевезення пасажирів і вантажів між портами України та Білорусі, а також транзитні перевезення внутрішніми водними шляхами обох країн.
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