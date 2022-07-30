ВВП (валовий внутрішній продукт) росії цього року скоротиться на 10%. Це призведе до найбільшої рецесії з часів розпаду Радянського Союзу. Про це повідомляє голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель в інтерв'ю DW.

Дуже скоро президенту росії володимиру путіну доведеться обирати між зброєю та олією для народу.

Таким чином, головний дипломат ЄС відкинув твердження про те, що російська економіка поки що не сильно постраждала від західних санкцій, тоді як європейські споживачі вже відчувають на собі тягар високих рахунків за електроенергію. Він вважає, що важливішим за скорочення споживання російського газу є зусилля, спрямовані на "розрив зв'язків російської економіки з рештою світу".

Російська військова машина потребує не тільки грошей, а й технологій.

Своєю чергою глава дипломатії ЄС закликав звернути увагу на російські танки, в яких використовуються західні компоненти.