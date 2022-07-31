Масове вбивство українських полонених в Оленівці та відео тортур над нашим військовим. Це варварство росіян - тероризм у чистому вигляді - вже другий день у фокусі уваги світу. Сьогодні окупанти виклали список загиблих українців. Однак він не підтверджений. Наш омбудсмен Дмитро Лубінець заявив: українська сторона не отримувала цих даних.

А ще росіяни вчергове пробили дно своїм цинізмом. Так, з одного боку вони брешуть і звинувачують в атаці ЗСУ, з іншого боку - викривають самі ж себе. Так, посольство Федерації у Британії заявило, що цитую: "азовці заслуговують на принизливу смерть". Українське МЗС у відповідь назвали російських дипломатів співучасниками воєнних злочинів.

Про відповідальність росії за тероризм - будемо говорити у випуску далі. Але спершу -- матеріал Ярини Марків про варварство за межею людської моралі.

Засудити до смерті. Закатувати… І заживо спалити.

Маріуполь стояв разом із ними. 82 дні героїчного опору: воїни Азовсталі не давали ворогу йти далі, боронили місто. І не здалися. Їх евакуювали… у полон - задля збереження життів двох із половиною тисяч військових…

На війні немає повністю безпечних планів та операцій. Ти завжди ризикуєш.

Але ж сам світ пообіцяв безпеку - гарантами виступили ООН та Червоний Хрест. Та всі домовленості, норми чи конвенції для росії - ніщо.

Для них не существует ни земных законов ни божьих. Тем более каких-то международних конвенций.

І рашисти - це не люди, і не звірі. Це кати.

Уранці 29 липня росіяни вбили щонайменше півсотні українських бранців. Прицільно - обстріляли виправну колонію №120 в окупованій Оленівці на Донеччині.

Володимир Зеленський, президент України:

Це був свідомий російський масовий злочин, свідоме вбивство українських військовополонених - понад 50 загиблих.

Серед яких - азовці. Близько 130 людей - поранені. І це не остаточна кількість. Ну а самі терористи вже традиційно - в атаці звинуватили ЗСУ. Який на цей раз путінський мотив? І як усе було насправді? Ми зібрали всі офіційні заяви.

І почнемо з того, що навіть саме перебування українських бранців у Оленівській барак-в'язниці - заборонене.

Олександра Матвійчук, правозахисниця:

Третя женевська конвенція про погодження військовополонених зобов'язує країну, яка утримує військовослужбовців ворожої для неї армії забезпечити безпечне перебування цих людей.

Володимир Золкін, громадський активіст, журналіст:

Оленовка находится примерно в 10 км от линии разграничения, то есть мало того, что она не находится в максимальном отдалении или глубоком тылу, она будто специально прямо возлее линии разграничения. То есть пленные подвергаются опасности постоянно.

А звозити азовців до Оленівки… на смерть - окупанти почали напередодні теракту. Це підтвердили, зокрема, в Генштабі Збройних Сил:

Російські окупанти, таким чином, переслідували свої злочинні цілі - звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів", а також приховати тортури над полоненими й розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації.

І про жахливі умови утримування в Оленівській колонії - є не одне свідчення. Визволені з полону бранці-волонтери розповідали: у шестимісній камері сиділи понад 20 осіб. Їх морили голодом, забороняли користуватися туалетом і катували.

І тактика катів з 2014 року не змінилася, каже луганський партизан Володимир Жемчугов. Він був у полоні ЛНРівців майже рік. Його взяли важкопораненого - після підриву на міні.

Володимир Жемчугов, герой України:

Трохи питалися на мене фізично тиснути, ну там прикладали до голови пістолет, казали, що пристрелять. Кололи в руку, казали, що мене там заразили якоюсь оспой. Ничего не изменилось, понимаете? Они проигрывают сейчас, блиц-крига нет и для них - это проиграш. И они сейчас включили эти инструменты запугивания, вот этих пыток, жестокости.

Так, за день до оленівського теракту кремлівські пропагандисти залили в мережу шокуюче відео. Де на кадрах окупант по-звірячому нівечить українського воїна - відрізає йому статеві органи. За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, закатованого чоловіка застрелили. А нелюда - ідентифікували. Це уродженець Калмикії, 39-річний Віталій Арошанов.

І Офіс генпрокурора вже відкрив кримінальне провадження. Бо це - черговий воєнний злочин росіян. То який їхній мотив? Відповідь - дестабілізувати й зламати дух Українців.

Едуард Багіров, правозахисник:

Они думают, что могут напугать наших военных, чтоб они с оружием в руках не осовжбождали Украину - психологическое давление, но вы знаете, я не знаю ни обного нашого военного, который бы испугался этого.

А ще - залякати й своїх "отказніков", каже правозахисниця Олена Матвійчук.

Олена Матвійчук, правозахисниця:

Російське командування різними способами намагається змусити росіян воювати. І розуміння того, що українці будуть ненавидіти людей, які воюють за російську армію настільки, що можуть гіпотетично вдаватися до таких саме дій.

Що стосується Оленівського теракту - то тут крім інших є ще один мотив:

Володимир Золкін, громадськйи активіст:

Появилось видео о том, где российские пропагандисты ходят над ранеными украинскими пленными и рассказывают им, что по ним ударил "Хаймарс".

Зброя ЗСУ від американських партнерів, якої так бояться окупанти. Тому цією кривавою провокацією рашисти хотіли - зірвати її постачання, переконаний радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Мета "оленівського злочину" - приховати свідчення про масштаби російських воєнних злочинів і тортур, яких стає дедалі більше, зірвати домовленості щодо обмінів, дискредитувати Збройні сили України та конкретні моделі іноземної реактивної зброї, яка наводить жах на російських окупантів.

Хоча ми б'ємо "Хаймерсами" дуже влучно і точково - по військових об'єктах. А Оленівка - не є адекватною ціллю для ЗСУ. А згодом й самі окупанти підтвердили: Росія підірвала барак з ув'язненими. Далі - перехоплення СБУ.

Сейчас появились новости, шо по Еленовке шото прилетело у вас. - Это все п***еж они сами в***али, в казарму, там было 200 человек. Ну в общем это все подстроено бл*** специально, понял?

Й атакувала оленівську в'язницю не з повітря, - кажуть росіяни.

Так они именно с градов у***ли по этой казарме? ...да взрывное устройство.

У головному розвідувальному управлінні Міноборони заявили: теракт в Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової кампанії "Вагнера". За особистою командою - Євгена Пригожина.

Наразі справа за слідством. Україна вже зробила заяву до міжнародних інституцій, і вимагає від ООН та Червоного Хреста - гарантів життя та здоров'я українських військовополонених - негайно відреагувати на їхнє масове вбивство окупантами в Оленівці та направити туди свою інспекцію.

А ще Україна вкотре закликала світ - негайно визнати росію державою спонсоркою тероризму.