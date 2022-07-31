На території Сумської області залишаються неперевіреними ще 25 тисяч гектарів землі

На Сумщині одразу два випадки підриву людей на мінах. 11 боєприпасів здетонували, коли на них наїхала вантажівка. Водій загинув, травмовані пасажирка і водій легкової автівки, що їхала зустрічною смугою. В іншому випадку - на вибухівку в полі наїхав комбайн. Поранення отримали двоє аграріїв. 25 тисяч гектарів землі в області поки не очищені від ворожих мін, хоча сапери працюють щодня.

У звичайному сільському ставку під Сумами знайшли три боєприпаси, хоча обстежили лише невелику ділянку водойми. За роботою рятувальників спостерігала Юлія Зайцева.

Пані Тетяна разом з онуком випасає корів біля ставка. Каже: сюди прилітало під час обстрілів Бездрика.

Тетяна Михайленко, жителька Бездрика:

Дві неділі як у аду пробули ми. Весь ставок закидали, людей єсть вікна повибивані стоять, шибки повибивали, таке творили, на полі тамечко тоже, єсть вирвище таке шо, там наверно і не засіяли його, така колдобина, і проводи обривали на полях, не вспівали там натягувать, і тракторами, без свету сиділи, шкоди наробили, будь вони неладні.

Рашистська техніка блукала селом, коли прямувала на Суми, обласний центр лише за п'ять кілометрів.

Тетяна Михайленко, жителька Бездрика:

Я одкриваю двері, коли їдуть, я не поняла, що це таке воно, коло остановки якраз розверталися, страшно конечно було, такий гуркіт, на все село, та їх так багато було, ужас один, вони відать, заблудились.

Селяни ночами не виходили з укриттів.

Наталя, жителька Бездрика:

По моїй вулиці під вікнами їздили. Слухали з погріба, сиділи, ховались і чули, що бахкає, поруч зовсім, я тут над ставком живу якраз і бахкало сильно. Це страшно.

Люди налякані й досі.

Бачите, немає нікого на вулиці, взагалі, всі повиїжджали, раніше йдеш, діти, собаки, коти, зараз нікого.

Потрапляння снарядів до ставка місцеві жителі спочатку рахували.

Геннадій, мешканець Бездрика:

К нам на улицу прилетел один в огород, метров 200 от нашего дома, потом я выходил, смотрел, на льду были разрывы этого льда, в двух местах и по берегу. Там Шмальченко у нас живет, вдоль берега, под берегом пара, и возле него пара и на дороге один. Ну где-то мы насчитали около восьми штук прилетов было.

Та скільки з усього, що тоді потрапило до водойми, вибухнуло, а скільки так і залишилося на дні - не знає ніхто. А в літню спеку вже знайшлися відчайдухи готові ризикнути.

Хто не боїться, той купається.

Поки минулося без жертв. А на цьому тижні за обстеження цієї території взялися сапери.

Роман Помазан, керівник частини гуманітарного розмінування Міжрегіонального центру швидкого реагування:

З понеділка і по сьогоднішній день це 1,2 гектара. - Перевірено? - Да, загальна площа цього озера 16 з половиною гектарів.

Поки водолаз з металодетектором обстежує дно, напарник страхує його на березі. Спілкуються - через умовні знаки.

Це ми договорились, що один ривок він зліва, два ривка - вправо.

Сапер залишає буй, коли знаходить під водою підозрілий предмет, потім за ним повертається.

Олександр Костенко, водолаз-сапер:

Вода темна, нічого не видно, ВНП першої категорії, його можна брати в руки, без цього, воно без взривака, вроде би, я не знаю щас побачим, я достану. Возможно, це орієнтіровочно, бойова частина від града.

Тим часом берегову лінію ретельно досліджують службові собаки.

Юлія Андрухова, інспектор-кінолог Сумського кінологічного центру:

Правильно - не торкатись до того, де знаходиться снаряд, або вибухові матеріали, тобто він відчув, завмер і дивиться туди.

Німецькій вівчарці Шварцу - шість років. Він досвідчений винюхувач вибухівки. І нині нарозхват на Сумщині.

Юлія Андрухова, інспектор-кінолог Сумського кінологічного центру:

Викликів багато завжди, навіть після вибухів їздили й в Охтирку, на ТЕЦ, де було скинуто п'ять авіабомб.

В області працює понад півсотні груп фахівців з усіх силових відомств, що крок за кроком обстежують території.

Олександр Соловей, головний фахівець відділу Гу ДСНС України в Сумській обл.:

Якраз такий сезон, що дуже велика трава, і це неможливо по високій траві проводити очищення території, ми бачимо територію з висоти, завдяки, я ж кажу, квадрокоптерам, ми можемо побачити те, що ми з землі не побачимо.

Тим часом водолаз підняв з дна сільського ставка частину боєприпасу. Це вже третя знахідка.

Це двіжок з града, це безпечні, це Сау-152, без взривателя, але вибухівка в середині знаходиться, і також там вибухівка, тобто ці два снаряда небезпечні будуть направлені на полігон.

Вибухотехніки почали працювати того ж дня, як із Сумської області вигнали російські війська. Відтоді вже знешкоджено понад шість тисяч небезпечних предметів.

Денис Карпенко, керівник Гу ДСНС України в Сумській обл.:

Вся критична інфраструктура, всі дороги, потім, всі газопроводи, водопроводи, електромережі, всі підходи до них, це все розміноване, плюс населені пункти вільні від вибухонебезпечних предметів, залишаються тільки лісові насадження, і ті, які зараз ми не можемо пройтися.

На території Сумської області залишаються неперевіреними ще 25 тисяч гектарів землі.