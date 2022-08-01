Поки одні захищають країну, інші – "віджимають" їхні активи. Діяльність найбільшого постачальника будматеріалів для відбудови доріг Житомирщини і Київщини – групи "Юнігран" – заблокували внаслідок брудної медіаатаки. А її майном можуть заволодіти рейдери, які заздалегідь спланували й замовили реалізацію цієї схеми.

Одну з провідних видобувних компаній півночі України, яка забезпечувала сировиною відновлення зруйнованих автошляхів та об’єктів критичної інфраструктури регіону, безпідставно звинуватили у зв’язках із рф та торгівлі з так званою "ДНР". До першої хвилі атаки на "Юнігран" залучили понад 80 онлайн-ЗМІ, серед яких – декілька великих ресурсів, що у журналістських колах мають сталу репутацію "медікілерів", та не гребують можливістю підзаробити на замовлення.

На тлі замовного інформаційного шуму, правоохоронні органи, скориставшись сприятливою для рейдерів ситуацією, наклали занадто суворі санкції на майно підприємств і заблокували розрахункові рахунки, що повністю паралізувало роботу виробника. У "Юніграні" впевнені: йдеться про спробу рейдерського захоплення, в основу схеми якого поклали прогалини у новому законі про націоналізацію російських активів.

Що, за задумом рейдерів, далі чекає на майно групи, сумарна вартість якого, за даними інформаційної платформи Opendatabot, сягає понад 1,5 млрд грн? Імовірно, корпоративні права можуть передати в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) з подальшим перепродажем "потрібним людям" через ДП "СЕТАМ". А як саме АРМА дбає про державні інтереси – давно не секрет.

Нагадаємо, у липні 2021 року Печерський суд відсторонив тодішнє керівництво АРМА від своїх посад та відправив їх на домашній арешт за підозрою у привласненні понад 400 тисяч доларів США. У схемі фігурували підставні особи. Агентству неодноразово закидали тіньові схеми перерозподілу майна.

ДП "СЕТАМ" у 2015 році був створений Мін’юстом як експериментальний майданчик для подолання корупційних схем у галузі реалізації конфіскованого майна.

Однак, на думку експертів, опинившись у сфері впливу АРМА, організатор торгів з антикорупційного інструменту сам перетворився на центр "схематозів". Називають низку типових схем перерозподілу майна у потрібні руки посередництвом "СЕТАМу": проведення "аукціону для одного покупця", штучне відсіювання інших учасників торгів, заниження майна під продаж тощо.

За таких умов, активи "Юніграну" можуть опинитись у руках недоброчесних ділків, кінцевою метою яких є зовсім не розвиток українського бізнесу й відбудова країни під час війни. А понад 1400 співробітників групи компаній просто опиняться на вулиці. І все це – на тлі економічної рецесії в країні й зростання рівня безробіття, коли роботу втратили близько 40% працюючого населення.

Кому ж насправді вигідно позбавити українців робочих місць, а український бюджет – податкових надходжень? Це – слушне питання для правоохоронців та органів нацбезпеки, яким належить ретельно розібратись у справі "Юніграну" й вчасно зупинити реалізацію підступної рейдерської схеми.