Минулого тижня на Миколаївщині затримали коригувальника вогню російських окупантів! Під час обшуку правоохоронці знайшли телефон, з якого чоловік передавав інформацію. Про це повідомили в головному управлінні СБУ. Зловмисник регулярно інформував ворога про переміщення підрозділів українських військових, а також координати об'єктів міської інфраструктури. І таких зрадників безліч в усіх куточках України. Як діють коригувальники? І за скільки срібників продаються рашистам? Розповість Михайло Манилюк.

Вони за копійки здають російським загарбникам точні координати торговельних центрів, навчальних закладів і лікарень! Та через цей їхній миттєвий підробіток гинуть сотні людей!

Як працюють коригувальники? Та чому вони погоджуються укладати криваву угоду з ворогом?

Прикордонні райони Сумщини. Фахівці СБУ затримали тут чоловіка, який фотографував позиції українських захисників і здавав координати рашистам!

Артем Дехтяренко, речник СБУ:

Особливо його кураторів з рф цікавила інформація щодо переміщення підрозділів військової техніки ЗСУ.

Юридичною мовою це називається "державна зрада". За таку діяльність людина може назавжди сісти у в'язницю. Але сотні людей по всій країні продовжують іти на ризик і беруться співпрацювати з загарбниками. Цей російський прихвостень знімав блокпости й укріплення українських військових на Харківщині, яку рашисти щодня безжально обстрілюють! Коригувальника вогню ворожі спецслужби завербували через Інтернет.

Олег Жданов, військовий експерт:

Корректировщик на месте может уточнить - что это за здание, какого оно типа - используется оно или не используется. И вообще - если это склад, то что там лежит. Вот для чего нужны корректировщики.

Воєнний експерт Олег Жданов пояснює - без допомоги коригувальників росіянам було б значно складніше воювати. Бо вони досі користуються картами ще радянського зразка і не знають точного розташування об'єктів, зведених за роки незалежності України. А отже завербований коригувальник для них - мов поводир для сліпої людини!

Михайло Манилюк, кореспондент:

У перші тижні війни люди в різних куточках країни шукали мітки - коригувальники залишали їх на дахах, стовпах, дорогах, у дворах… Такі хрестики чи кола були орієнтиром для ворожих авіа-ударів. Згодом українці перестали шукати мітки, але коригувальники нікуди не зникли! Вони продовжують допомагати російським загарбникам вбивати людей!

Обстріл вокзалу в Краматорську! Знищення торгового центру у Кременчуці! Ракетний удар по центру Вінниці!

До найжахливіших трагедій часів повномасштабної війни в Україні причетні коригувальники - наголошує колишній працівник СБУ Дмитро Попов. За його словами, вербуючи людей для таких кривавих завдань, росіяни зазвичай використовують підкуп чи погрози!

Дмитро Попов, колишній працівник СБУ:

Есть случаи заложников - это когда есть населенный пункт ФСБ и ГРУ работает неплохо. Они знают, что у какой-то женщины в Донецке есть семья и они выходят на нее и говорят: если ты не будешь делать - твоя семья будет на подвале или убита. Есть люди, которые зарабатывают на этом деньги, тоесть сдал позицию - ему там капнуло три тысячи гривен. Его абсолютно не интересует сколько человек при этом погибло.

А найбільш розповсюджена тактика росіян для пошуку спільників - це промивання мізків. Саме для своїх кривавих "спецоперацій" вони й просували в маси протягом усього часу незалежності України думки про "братський народ". А тепер використовують тих, хто повірив їхній брехні, ставши жертвою російської пропаганди.

Дмитро Попов, колишній працівник СБУ, психолог:

Есть ватники - Путин помоги, введи войска. Ето те, кому в принципе - свободная Украина им не нужна.

В Одесі правоохоронці затримали коригувальника, який активно писав повідомлення у ворожі чати, закликаючи "асвабадітєлєй" нанести ракетний удар по його рідному місту!

В'ячеслав Барба, начальник відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції :

Під час обшуку його домоволодіння поліцейські вилучили комп'ютерну техніку та мобільний телефон із доказами його колабораційної діяльності.

А цій жінці, яку силовики затримали на Донеччині, окупанти просто збрехали!

Артем Кисько, заступник начальника ГУ НПУ в Донецькій обл. :

В результаті ворожого обстрілу за переданими координатами цих осіб загинули цивільні люди. Загинула родина, в яких дівчина 2004-го року народження.

Та все це коригувальники-аматори - пояснює колишній працівник СБУ Дмитро Попов. Професіонали зазвичай дуже обережні та до зубів озброєнні спеціальними технічними засобами.

Дмитро Попов, колишній працівник СБУ:

Это программное обеспечение, которое позволяет с телефоном или планшетом сразу же вводить координаты и более того, как только они вывели эти координаты - они сразу же ушли туда куда нужно! В режиме реального часа - минута времени и уже огонь скоректирован.

І найстрашніше те, що люди, завербовані спецслужбами рф для коригування вогню, просто серед нас. Тож якщо ви помітили на вулиці підозрілу людину, що фотографує блокпости, військові частини, пересування колон військової техніки, - правоохоронці радять негайно повідомляти в поліцію. Це допоможе уникнути численних жертв, до яких зазвичай приводить діяльність державних зрадників.