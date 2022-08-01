Рівно місяць залишився до початку нового навчального року. Однак розуміння, як навчатимуться діти - поки немає. Це й не дивно, бо в країні війна. Станом на зараз рішення таке: школи можуть організовувати очний навчальний процес, але з дотриманням чітких вимог. Та чи готові школи до уроків офлайн- навіть у більш-менш спокійних регіонах? Вирішили перевірити Христина Гашенко - у Львові та Мар'яна Мартин - в Ужгороді. Результати їхньої ревізії - далі.

Запасний вихід аварійний, вразі чого ми можемо відчинити його і дітки східками зможуть вийти собі на вулицю.

Це укриття однієї зі шкіл у Львові. Навчання для 335-ти дітей тут планують розпочати 1-го вересня, а до того часу повинні облаштувати підвал, на випадок повітряної тривоги.

Оксана Плесак, директор школи:

У нас є 12 класів, в укритті таких кімнат ми маємо 6. І таким чином по 2 класи в одній кімнаті. Тут буде закріплене місце за кожною дитинкою, ми навіть плануємо вішачки, аби тривожний рюкзачок дитинки був почеплений на вішачок.

Ремонт у підвалі за 30 років існування навчального закладу тут не робили. Довелося вивезти чимало непотребу, залити бетонну стяжку, провести світло... А ще - облаштувати для дітей санвузол.

Оксана Плесак, директор школи:

Тут буде така стежка до санвузлу. Це єдине місце, де ми змогли його поставити, тому що труби, ви бачите, що вони у підвішеному стані. Ще проведемо світло. Ось є санвузол. Він діючий. У нас проведена вода тут.

У підвалі вже є стільці та лавки для учнів.

Ми плануємо навіть докупити плівку, щоб можна було навіть дописати, плівка - дошка. Плануємо матраци, де дітки собі розстелять. Маємо ігри дидактичні закуплені.

Анатолій, переселенець з Херсонської області:

Стараємося, щоб було гарно для діточок, щоб було уютно, якщо буде сирена. Дай бог, щоб їх взагалі не було.

Анатолій допомагає з ремонтом. Чоловік - сам із Херсонщини. Із тимчасово окупованого селища Велика Олександрівка він разом із родиною виїхав наприкінці березня. Оселилися - у Львові.

Анатолій, переселенець з Херсонської обл.:

Від чого вони освобождають? Мирних людей, дітей, як вони щас знущаються над людьми і скільки людей також покинули свої домівки!

Загалом у Львові - 127 шкіл. Першого вересня відкриються лише ті, де буде повноцінно облаштоване укриття. За цим стежить спеціальна комісія - фахівці вже провели перевірки.

Андрій Закалюк, начальник управління освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міськради:

Звичайно, що зауваження були, були до більшості шкіл. В першу чергу це стосується основних речей, які мають бути. Двох виходів, є школи, де ми облаштовуємо другий вихід. Мова йде про вентиляцію. Є заклади, де вона є. Є заклади, де вона потребує ремонту, наступне є санвузли.

На виправлення всіх недоліків адміністрації шкіл мають час до 1-го вересня. Керівництво навчальних закладів, де укриттів узагалі нема, повинні укласти угоди з установами поруч, де підвали Є.

А це школа в Ужгороді. У коридорах - вказівники, як пройти до укриття. Цокольний поверх. Для кожного класу тут - свій кабінет.

Мар'ян Комарницький - директор школи:

Прошу, це ми закладаємо ці, і лавиці заказані бачите приміщення, яке буде використовуватися для укриття. Тут може розміщуватися 279 учнів.

Стільці, лавки, парти - це те, чого ще не вистачає у підвалі. Подекуди - досі працюють майстри.

Чи все готове до початку навчального року - перевіряють фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Сергій Тур - начальник відділу інженерно-технічних заходів та оповіщення ГУ ДСНС у Закарпатській обл.:

На даний час ми бачимо, що воно укладено неправильно, не до кінця, воно має бути повністю закладено на всю висоту техногенічного простору.

Стаціонарні санвузли та умивальники тут - уже встановили. Висновок фахівців - сховище готове на 85 відсотків. Питну воду та ліхтарики сюди привезуть ближче до початку навчального року. Сховатися в укритті зможуть більш як 800 дітей. Проте у школі - понад тисяча триста! Втім усі вони одночасно на уроках не перебуватимуть, наголошує директор.

Мар'ян Комарницький - директор школи:

Інші учні старшої школи, базової школи, будуть поділені через день: половину класу займаються в школі, половину в цей час виходять в режимі онлайн. В нас все є обладнання, технічні засоби, для того, щоб не пропускали заняття.

Загалом рятувальники обстежили в Ужгороді 58 закладів освіти. Наразі дві школи - не готові розпочати навчальний рік. Тривають перевірки і в області.

Сергій Тур - начальник відділу інженерно-технічних заходів та оповіщення ГУ ДСНС у Закарпатській обл.:

По області вже готові до укриття 341 об'єкт захисних споруд цивільного захисту, які можуть укрити понад 91 тисячу учасників освітнього процесу.

Лише після того, як всі недоліки усуваються, комісія складає відповідний акт щодо можливості використання даного укриття як найпростішого укриття.

Рятувальники та посадовці мають перевірити всі без винятку школи в Україні. І тільки після того, як навчальний заклад отримає остаточне схвальне рішення спец-комісії, школи зможуть розпочати навчання в режимі оффлайн.