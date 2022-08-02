Іноземцям дозволили продовжувати контракт з ЗСУ на 10 років [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким іноземці зможуть продовжити контракт на проходження служби у Збройних силах України одразу на термін до 10 років. Відповідний документ опублікований на сайті глави держави.
Зміни вносяться до положення про проходження військової служби в ЗСУ іноземцями та особами без громадянства. Раніше вони могли продовжувати контракт до 5 років.
Під час дії особливого періоду для військовослужбовців за їхнім бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 1 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.
Відповідно до указу, для іноземних військових буде передбачено щорічну відпустку: для тих, хто має вислугу до 10 років - 30 календарних днів, при вислузі від 10 до 15 років - 35 днів, від 15 до 20 років - 40 днів, понад 20 років - 45 днів.
Нагадаємо, що журналісти "Інтеру" зняли сюжет про бійців Іноземного легіону: хто і чому вступив до лав ЗСУ.
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