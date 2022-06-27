Розмова з бійцями Іноземного легіону: чому добровольці вирішили воювати за Україну [ Редагувати ]
124 дні разом з українськими військовими Україну боронять бійці Іноземного легіону. Серед його бійців - добровольці з Австралії, Бразилії, Грузії, Франції, Сполучених Штатів, Німеччини. Усі виконують завдання у найгарячіших точках фронту.
Про те, чому ці люди вирішили воювати за Україну і якою бачать цю війну - легіонерів розпитала Світлана Шекера.
Слава Україні!
Цю фразу американець Грінч вивчив першою, коли приїхав легіонером до України.
Іноземні солдати сміються - навіть якщо хтось не знає жодного українського слова, навіть «дякую», то він точно знає, як сказати «Слава Україні!».
Три іноземні легіонери - з Бельгії, США та Німеччини вийшли до преси, щоб привернути увагу, передусім своїх співвітчизників, до героїчного спротиву українців.
Грінч, іноземний легіонер:
За останні 3 місяці інтенсивність подачі інформації в західних медіа знизилася, і ми хочемо звернути увагу, що необхідно зберігати фокус на цьому. Необхідно зберігати присутність у медіа просторі.
Вони не називають, скільки їх - легіонерів іноземців. Це - таємниця. Але всі вони говорять, що в них є контракт, і вони - українські солдати.
Грінч - досвідчений боєць. Воював в Іраку.
Грінч, іноземний легіонер:
Під час нашої кампанії в Іраку ми намагалися уникати смертей цивільних, ураження цивільних навіть ціною життів наших солдат. Тут ми бачимо абсолютно іншу історію. Я сам особисто був у Бучі, і ми бачили людей, яких вбивали і лишали просто посеред міста. Ми свідки того, що вони бомблять міста, влучають в цивільні об'єкти.
Грінч каже, його рішення їхати в Україну не було спонтанним. Він вивчав і готувався, радився із професіоналами. У нього в руках - Калашников, з яким не розстається. Зброя, за словами легіонера, старенька, але вправна.
Грінч, іноземний легіонер:
Тут я вважаю, що краща гвинтівка - це Калашніков. У цієї гвинтівки є ім'я, але ви не зможете показати це в ефірі, тому я не буду казати його.
Європеєць Джиммі в реальних боях - вперше. Раніше був офіцером і навчався військовій справі в Бельгії.
Джимі, іноземний легіонер:
В першу чергу я тут тому, щоб допомогти українцям відбити російську навалу. Але також існує і небезпека того, що росіяни після України нападуть на Європу і зокрема на Бельгію, і я захищаю і свою батьківщину також.
Його родина - була не в захваті від такого рішення.
Джимі, іноземний легіонер:
Але по суті у них не було вибору, і не буває складних і важливих виборів без негативних ефектів.
В українській армії офіцер Джиммі - заступник командира. Говорить, європейська підготовка стала в нагоді. Та і в українців є чому повчитися.
Джиммі, іноземний легіонер:
Те, що стосується тих українців, з якими я особисто зустрічався. То я хочу відзначити їх хоробрість.
А от як легіонер оцінює дії переважаючого за кількістю російського війська.
Джиммі, іноземний легіонер:
Вони вражають цивільні об'єкти, 100%, що супермаркети - це не військові об'єкти, і вони не гребують вражати цивільних взагалі. Вони досить погано натреновані і мають не досить спорядження, і я не дуже добре розумію, що вони тут роблять. Звісно, у них є і більш боєготовні підрозділи, але здебільшого їхня поведінка могла бути кращою.
А от на питання - що допоможе Україні перемогти російського загарбника - обидва легіонери впевнено відповідають - Україна вже перемогла. Потрібні ще трошки часу. І зброї.
Джиммі, іноземний легіонер:
Що дозволить Україні швидше перемогти, відповідь проста, все так само лишається - мова про великі калібри і снаряди до них. І відповідно постійний потік постачання. Звісно, це займе якийсь час, але перемога наближається з кожним днем.
Грінч, іноземний легіонер:
Україна вже виграє. Подивіться, ця війна мала закінчитися за 48 годин. Тобто великий гросмейстер мав зробити свій хід, він прорахувався, а тепер він помре, і росіянам доведеться просто пожинати ті плоди, які власне він посіяв.
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