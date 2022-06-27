124 дні разом з українськими військовими Україну боронять бійці Іноземного легіону. Серед його бійців - добровольці з Австралії, Бразилії, Грузії, Франції, Сполучених Штатів, Німеччини. Усі виконують завдання у найгарячіших точках фронту.

Про те, чому ці люди вирішили воювати за Україну і якою бачать цю війну - легіонерів розпитала Світлана Шекера.

Слава Україні!

Цю фразу американець Грінч вивчив першою, коли приїхав легіонером до України.

Іноземні солдати сміються - навіть якщо хтось не знає жодного українського слова, навіть «дякую», то він точно знає, як сказати «Слава Україні!».

Три іноземні легіонери - з Бельгії, США та Німеччини вийшли до преси, щоб привернути увагу, передусім своїх співвітчизників, до героїчного спротиву українців.

Грінч, іноземний легіонер:

За останні 3 місяці інтенсивність подачі інформації в західних медіа знизилася, і ми хочемо звернути увагу, що необхідно зберігати фокус на цьому. Необхідно зберігати присутність у медіа просторі.

Вони не називають, скільки їх - легіонерів іноземців. Це - таємниця. Але всі вони говорять, що в них є контракт, і вони - українські солдати.

Грінч - досвідчений боєць. Воював в Іраку.

Грінч, іноземний легіонер:

Під час нашої кампанії в Іраку ми намагалися уникати смертей цивільних, ураження цивільних навіть ціною життів наших солдат. Тут ми бачимо абсолютно іншу історію. Я сам особисто був у Бучі, і ми бачили людей, яких вбивали і лишали просто посеред міста. Ми свідки того, що вони бомблять міста, влучають в цивільні об'єкти.

Грінч каже, його рішення їхати в Україну не було спонтанним. Він вивчав і готувався, радився із професіоналами. У нього в руках - Калашников, з яким не розстається. Зброя, за словами легіонера, старенька, але вправна.

Грінч, іноземний легіонер:

Тут я вважаю, що краща гвинтівка - це Калашніков. У цієї гвинтівки є ім'я, але ви не зможете показати це в ефірі, тому я не буду казати його.

Європеєць Джиммі в реальних боях - вперше. Раніше був офіцером і навчався військовій справі в Бельгії.

Джимі, іноземний легіонер:

В першу чергу я тут тому, щоб допомогти українцям відбити російську навалу. Але також існує і небезпека того, що росіяни після України нападуть на Європу і зокрема на Бельгію, і я захищаю і свою батьківщину також.

Його родина - була не в захваті від такого рішення.

Джимі, іноземний легіонер:

Але по суті у них не було вибору, і не буває складних і важливих виборів без негативних ефектів.

В українській армії офіцер Джиммі - заступник командира. Говорить, європейська підготовка стала в нагоді. Та і в українців є чому повчитися.

Джиммі, іноземний легіонер:

Те, що стосується тих українців, з якими я особисто зустрічався. То я хочу відзначити їх хоробрість.

А от як легіонер оцінює дії переважаючого за кількістю російського війська.

Джиммі, іноземний легіонер:

Вони вражають цивільні об'єкти, 100%, що супермаркети - це не військові об'єкти, і вони не гребують вражати цивільних взагалі. Вони досить погано натреновані і мають не досить спорядження, і я не дуже добре розумію, що вони тут роблять. Звісно, у них є і більш боєготовні підрозділи, але здебільшого їхня поведінка могла бути кращою.

А от на питання - що допоможе Україні перемогти російського загарбника - обидва легіонери впевнено відповідають - Україна вже перемогла. Потрібні ще трошки часу. І зброї.

Джиммі, іноземний легіонер:

Що дозволить Україні швидше перемогти, відповідь проста, все так само лишається - мова про великі калібри і снаряди до них. І відповідно постійний потік постачання. Звісно, це займе якийсь час, але перемога наближається з кожним днем.

Грінч, іноземний легіонер: