Щитом для Європи й захисником демократичних цінностей називають Україну бійці Іноземного легіону. Обабіч армійських підрозділів і добровольчих батальйонів відсіч ворогу дають солдати так званого Іноземного легіону. В кожного з них – не український паспорт. І власні причини, що спонукали проміняти домашній затишок на передову лінію фронту. Хто нині допомагає ЗСУ боронити Ізюмський напрямок - Анна Басова розкаже.

Українські солдати разом із іноземними бійцями розташовуються у сирому підвалі. За кілометр звідси - вже позиції росіян - неподалік окуповане місто Ізюм. Шумно тут буває чи не щоночі - ворог накриває артилерією. Будь-які спроби просунутися вглиб територій спиняє батальойн "Карпатська Січ".

Денис Поліщук, боєць "Карпатської Січі":

Якщо у мене будуть діти, а згодом і онуки - я розповідатиму їм, як був колись частиною історії. Як ми боронили своє.

Денис народився в Україні, але донедавна жив у Ванкувері. Нині на фронті має позивний "Канада". Долучитися до іноземного батальойну вирішив одразу. У кожного тут - свої причини бути на передовій.

Конор, військовий медик:

Я бачив усіх цих постраждалих від війни - жінок, дітей, чоловіків, молодих і старих... У них жахливі поранення, які неможливо вилікувати без спеціальної підготовки. Тоді я й зрозумів, що мої знання можуть стати в пригоді. Так ми створили польові шпиталі.

Основне бойове завдання "Карпатської Січі" - не допустити прориву російських сил. І не допустити котла для біців ЗСУ.

Дзвін, в.о. командувача "Карпатської Січі":

Якщо ми, боронь боже, здамо цей напрямок, якщо зможе орда оця прорвати, ми даємо на знищення величезну кількість побратимів, які стоять у напрямку Донецької та Луганської областей.

"Карпатська Січ" - нині повноцінна бойова одиниця - почалася з волонтерського руху 2014-го, коли росія анексувала Крим і частину Донбасу. Від середини травня з бійцями підписали контракти. Схожі на цей підрозділи вже успішно інтегровані до лав регулярних Збройних сил. А кожен боєць має право на пенсію та лікування у військових шпиталях. Що ж до нацизму, в якому так завзято винуватить кожного солдата кремлівська пропаганда, бійці "Карпатської Січі" кажуть - люблять усі нації безвідносно до кольору шкіри. Крім росіян.