У Росії визнали "Азов" "терористичною організацією" [ Редагувати ]
Верховний суд Росії визнав український полк "Азов" терористичною організацією та заборонив його діяльність на території РФ. Про це повідомляє ТАСС.
Відповідне рішення російський суд виніс за позовом Генпрокуратури РФ. Позов відомства було направлено на фоні виведення бійців полку з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Суддя оголосила, що рішення набирає чинності негайно.
Тепер у Росії бійців "Азов" можуть судити як посібників, учасників та організаторів терористичної організації. Це загрожує їм посиленням термінів ув'язнення: учасникам "терористичних організацій" Карний кодекс РФ передбачає від 10 до 20 років позбавлення волі, організаторам - від 15 до 20 років.
Полк "Азов" був сформований в 2014 році у Маріуполі. Спочатку він діяв як батальйон патрульної служби поліції особливого призначення МВС України, пізніше перейшов до складу Нацгвардії.
Нагадаємо, що 29 червня Москва та Київ провели обмін полоненими у форматі "144 на 144", серед звільнених було 95 бійців "Азова". Проти їх видачі виступали у Держдумі, зокрема її спікер В'ячеслав Володін.
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