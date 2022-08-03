В Instagram для українських користувачів тепер доступна функція Music. Також запрацювала на повну потужність для аккаунтів України й функція Reels з усіма інструментами.

Про це повідомляється у Telegram віце-прем'єра, міністра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова.

Як пояснює міністр, Instagram запустив Reels ще у 2020 році, ця функція стала популярною у світі, але в нас працювала не на повну.

"Впродовж наступних тижнів усі відео тривалістю до 15 хвилин отримають креативні інструменти Reels", - повідомив Федоров.

Крім того, він нагадав, що у 2018 році з'явився Instagram Music, але був недоступним для українських користувачів.