В Instagram для українців доступні дві нові функції [ Редагувати ]
Джерело: Радіо Свобода
В Instagram для українських користувачів тепер доступна функція Music. Також запрацювала на повну потужність для аккаунтів України й функція Reels з усіма інструментами.
Про це повідомляється у Telegram віце-прем'єра, міністра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова.
Як пояснює міністр, Instagram запустив Reels ще у 2020 році, ця функція стала популярною у світі, але в нас працювала не на повну.
"Впродовж наступних тижнів усі відео тривалістю до 15 хвилин отримають креативні інструменти Reels", - повідомив Федоров.
Крім того, він нагадав, що у 2018 році з'явився Instagram Music, але був недоступним для українських користувачів.
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