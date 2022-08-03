Російські окупанти, накопичуючи сили та засоби в Херсонській області для стримування контрнаступу української армії, та готуючи свій наступ у Криворізькому та Миколаївському напрямках, не матимуть успіху. З такою заявою виступило Стратегічне Командування ЗСУ.

Мережа складів, в яку зараз ведеться звезення боєприпасів, ПММ та іншого матеріально-технічного добра, або розміщена на лівому березі Херсонщини, або на правому, втиснувшись в берег Дніпра. Зрозуміло, це робиться з метою максимально убезпечити їх від ударів М142. Хоча, як тут убезпечиш, якщо до позицій ЗСУ 30-40 км?

За даними ЗСУ, окупанти не мають жодного великого складу, який би забезпечував передові підрозділи боєприпасами та пальним на відстані менше 10-15 км. Деякі взагалі мають віддалення від передових позицій до 30 км.

На півночі та північному сході всього таких складів можна перерахувати на 2 пальцях однієї руки. Населені пункти зі зрозумілих причин не називаємо, хай буде сюрприз. Але загалом ситуація показова. Російські окупаційні війська, формуючи на правому березі Херсонщини повноцінну ударну групу, будуть забезпечені повною мірою людським ресурсом, а ось технікою та супутніми витратними елементами...

У ЗСУ вважають, що з тією наявною кількістю складів, які зараз розміщені на правому березі і "поки що не відчували запаху бавовни", можна говорити про те, що їхня кількість недостатня для забезпечення такої групи військ.

Складається враження, що командування РОВ (російські окупаційні війська - ред.) поставило собі за мету в 2022 році в Україні остаточно знищити всю російську десантуру. І братською могилою для них стане правий берег Херсонської області.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили ще сім населених пунктів у Херсонській області.