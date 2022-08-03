До початку нового навчального року залишається місяць. В якому форматі навчатимуться діти - онлайн, офлайн чи змішано - кожна громада вирішуватиме самостійно. Утім, у місті Апостолове на Дніпропетровщині - діти цього року навряд чи сядуть за парти. Бо там не вціліла жодна школа. Олена Мендалюк бачила наслідки російської агресії.

Останній дзвоник-2022 в Апостолівському ліцеї. На подвір'ї діти влаштували міні свято. Але тоді учні не знали, що повернутися сюди вони вже не зможуть.

У простих речах можна знайти щастя. У слові "привіт" другу, з яким посварився. У важкому екзамені, якщо знаєш, що вдасться його здати.

Діти малювали, був конкурс малюнків на асфальті. Ось до дня фізкультурника зарядка на території школи була. Так виглядали наші класні кімнати.

Світлини у телефоні й найтепліші спогади. Це все, що залишилося від Апостолівського ліцею... А це руїни, на які перетворила навчальний заклад російська армія. Окупанти випустили - три ракети С-300.

Ольга Вовк, директорка Апостолівського ліцею:

Одна з них поцілила у спортзал, інша на подвір'я школи, а ще одна у бібліотеку.

Між цеглою валяються книжки з бібліотеки. В ліцеї навчалося 700 дітей. Лише торік тут зробили повну реконструкцію. На ремонт витратили понад 20 мільйонів гривень, ще більше коштувало новітнє обладнання та меблі. Та вже сьогодні усе це виглядає як будівельне сміття. Лише 20 відсотків ліцею вціліли.

Ольга Вовк, директорка Апостолівського ліцею:

Десь приблизно три дні, ніхто, ні я, ні педагогічний колектив, ні з ким розмовляти не міг. Дзвонили діти, які зараз живуть у Нідерландах, в Кореї, у Бельгії… Але це просто були сплошні сльози, ридання. Як з одного боку дроту, так і з іншого.

Чоловіки засипають величезну вирву, яку залишив російський снаряд. Це вже подвір'я іншого ліцею. Тут два тижні працюють над ліквідацією наслідків удару. Одна з ракет влучила у корпус початкової школи.

Наталія Сковець, заступниця директора Апостолівського ліцею:

Чотири класи було повністю зруйновано. Там навчалися дітки, два перших класи було на другому поверсі й на першому поверсі у нас був третій та четвертий класи.

Друга ракета впала перед корпусом старшої школи. Удар був настільки потужний, що навіть величезне каміння позакидало на дах. Зруйновано фасад і покрівлю.

Вибиті двері були, у нас стеля поруйнована. Дуже багато руйнування стелі, і відповідно, я хочу сказати, що меблі у нас залишилися цілі, але ви ж бачите, вікна та двері були пошкоджені.

І це при тому, що будівля цієї школи вистояла під час другої світової війни. От тільки росія вміє воювати лише проти мирного населення, руйнуючи не просто цивільні об'єкти, а й історичні. Практично за одну ніч російська армія знищила усі навчальні заклади в Апостоловому. Рятувальники прибули на місце - буквально за пів години. Завали їм довелося розбирати понад дві доби. Допомагали й волонтери.

Олександр Резніченко, рятувальник:

Ями були дуже огромні. Легкова машина могла заїхати й розвернутися. В принципі такі влучання були по всім трьом школам. Дві школи зруйновані це 100 відсотків, ця звісно косательно, але це моя перша школа. Тут як раз був мій перший навчальний клас. Дуже прикро на це все дивитися.

Тепер місцевим школярам ніде буде вчитися взагалі.

Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації:

П'ять приходів. Ракета С-300, яка перероблена із земля-воздух на земля-земля. З невеликої відстані, приблизно 40 кілометрів від місця де ми знаходимося. Наразі навчальний процес у місті Апостолове під великим питанням. Немає жодної школи, яка може прийняти учнів на навчання.

Апостолове - невелике містечко з населенням у 15 тисяч. Понад дві тисячі учнів залишилися у буквальному сенсі на вулиці. Та освітяни все одно готуються до нового навчального року. І вчителі, і учні планують продовжити навчання дистанційно.

Ольга Вовк, директорка Апостолівського ліцею:

Батьки не готові покидати зараз навчання в нашій школі, щоб перейти і навіть ті, що зараз знаходяться за кордоном пишуть заяви на дистанційне навчання саме у нашому закладі.

А вже після перемоги, говорить директорка, стіни відбудують і тут знову лунатиме дитячий сміх, а діти повернуться до рідних класів.