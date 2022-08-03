Україна відкликає з Косова своїх військовослужбовців, які брали участь у миротворчій місії KFOR (Міжнародні сили з підтримки миру в Косові під проводом НАТО). Про це повідомили у командуванні Об'єднаних сил ЗСУ, передає РБК-Україна.

Станом на сьогодні у Косово, Республіка Сербія, перебуває національний контингент Збройних Сил України у складі 40 військовослужбовців.

Наразі проводяться заходи щодо їх повернення до України. Підстава - указ президента від 7 березня 2022 року №114 "Про відкликання національного контингенту та національного персоналу, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримки миру та безпеки".

Повернення національного контингенту означатиме тимчасове припинення його участі у місії KFOR.

Нагадаємо, що в березні президент Володимир Зеленський відкликав всіх українських миротворців з усіх місій у світі для оборони держави від повномасштабного вторгнення Росії.