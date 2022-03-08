Украина отзывает всех своих военных, работающих в миротворческих миссиях мира. О подписании такого указа президентом Владимиром Зеленским рассказал заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига. Об этом он сообщил в Facebook.

На официальном сайте президента Украины этот указ пока не обнародован.

"Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев - высокопрофессиональных военных - из всех миссий в мире. Вместе с оборудованием. Для усиления уже сейчас нашей армии в отпоре российской агрессии. Слава Украине!",- пишет Сибига.

Он также разместил фото соответствующего указа. Указ вступает в силу с момента опубликования.

Ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ покидает Украину.