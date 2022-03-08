Зеленский отозвал украинских миротворцев со всех миссий в мире [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Украина отзывает всех своих военных, работающих в миротворческих миссиях мира. О подписании такого указа президентом Владимиром Зеленским рассказал заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига. Об этом он сообщил в Facebook.
На официальном сайте президента Украины этот указ пока не обнародован.
"Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев - высокопрофессиональных военных - из всех миссий в мире. Вместе с оборудованием. Для усиления уже сейчас нашей армии в отпоре российской агрессии. Слава Украине!",- пишет Сибига.
Он также разместил фото соответствующего указа. Указ вступает в силу с момента опубликования.
Ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ покидает Украину.
по теме
Сообщается, что солдаты попали в частный дом по улице Сергея Лазо
Глава государства также отметил, что никого не боится и намерен оставаться в стране
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трагической гибели целой семьи от рук оккупантов в Ирпене
Президент Владимир Зеленский обратился к европейцам с призывом выходить на улицы своих городов и поддерживать Украину в войне с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение второго раунда переговоров с Россией, которые состоялись 3 марта