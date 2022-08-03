На Донеччині ворог зосередив сили на Бахмутському та Авдіївському напрямках. З артилерії росіяни обстрілюють усі села навколо. Намагання загарбника просунутися на Покровськ, Зайцеве, Яковлівку - наші Збройні сили відбили.

Зокрема, в регіоні триває обов'язкова евакуація місцевих жителей. Людей чиновники просять не зволікати й терміново виїжджати. За останньою інформацією військово-цивільної адміністрації - дві третини жителів таки покинули область. Про ситуацію на сході - докладніше Євген Соломін.

Життя на тимчасово окупованій території Луганщини, немов у середні віки - без благ цивілізації. Зате із телемашинами, що ллють у вуха пропаганду про процвітання і світле майбутнє. Натомість реальність виглядає ось так. Надувний брудний душ за розкладом - від окупантів.

"Помывка" населення за графіком, водичку гріє сонечко, чистота на "вищому" рівні. Презентували пародію на душ, як космічний корабель. Так виглядає знущання над людьми в окупації… реалії рідної Луганщини. Для росіян - це нормальна ситуація, вони звикли до подібних умов, але ми - не вони.

Сергій Гайдай, голова військової адміністрації Луганщини:

Донеччину рашисти стирають з лиця землі - луплять з авіації, ракетних установок, артилерії та РСЗВ. У Миколаївці біля Слов'янська рятувальники й досі розбирають завали школи-інтернату. Припускають, під уламками може перебувати людина.

У Мар'їнці ворожий снаряд влучив у будинок літнього подружжя. Пенсіонери лишилися живі, але обох зачепило осколками.

Першими приїхали поліцейські. Стареньких буквально під обстрілами повезли до лікарні.

Артем Щусь, керівник відділу поліції №2 Покровського районного управління поліції:

Екіпаж "Білого янгола" виїхали на місце, оказали першу допомогу та доставили подружжя літніх людей до лікарні Курахового. 01.40 Щодня поліцейський екіпаж "Білий янгол", ризикуючи життям виїжджає на передову для оказання допомоги мирному населенню. Доставки гуманітарної допомоги.

Щодоби окупанти нищать інфраструктуру та приватний сектор, від обстрілів палають поля. Ворог не полишає надій захопити українську землю.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу ЗСУ:

Відзначено діяльність розвідувальних груп поблизу Довгенького та Долини, групи відійшли. На Донецькому напрямку ворог зосереджує зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Систематичним застосуванням засобів вогневого ураження противник намагається скувати дії наших військ та не допустити їх перекидання на загрозливі напрямки.

Проте наші військові протистоять ворогу.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу ЗСУ:

Всі спроби просування противника у напрямках Роти-Вершина, Володимирівка-Яковлівка, Клинове-Зайцеве та Покровське-Бахмут успішно відбито. Окупанти з втратами відійшли назад.

На Донеччині триває евакуація населення. Напередодні з-під обстрілів правоохоронці вивезли багатодітну родину

У меня пять деточек, решили эвакуироваться, потому что дети боятся. Когда самолеты летают, было несколько прилетов. Дети пугаются, плачут.

Жінку із дітьми відправили до безпечнішого регіону.

Дмитро Тимошенко, керівник сектору ювенальної превенції Покровського районного управління поліції:

Працівники поліції разом з обласною військовою адміністрацією не лише надають допомогу з евакуації, а також допомагають із розселенням у більш безпечних регіонах України.

Через день потяги із переселенцями вирушають із Покровська.

Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій: