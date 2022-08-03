"Всі заяви є димовою завісою": Кулеба про нібито готовність росії до переговорів [ Редагувати ]
У середу, 3 липня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що керівництво росії зараз націлене тільки на подальшу війну. Про це він повідомляє в Twitter.
Тому, за його словами, всі заяви про "готовність до діалогу" є димовою завісою.
Немає нічого більш цинічного, ніж заяви путінських поплічників про те, що росія готова до мирних переговорів. Ми чуємо і бачимо цю "готовність" кожен день: артилерійські удари, ракетний терор проти мирного населення, масові звірячі злочини. росія як і раніше націлена на війну, все інше - лише димова завіса.
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