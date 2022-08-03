У середу, 3 липня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що керівництво росії зараз націлене тільки на подальшу війну. Про це він повідомляє в Twitter.

Тому, за його словами, всі заяви про "готовність до діалогу" є димовою завісою.