Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував реліз Аmnesty international.

Україна чітко дотримується всіх законів ведення війни та міжнародного гуманітарного права. Абсолютний пріоритет для Збройних сил України – зберегти життя та здоров'я кожного громадянина в умовах російської варварської агресії. Тому ми послідовно вживаємо всіх заходів, щоб допомогти українцям переміститися із зони активних бойових дій у безпечніші райони.

"Попередні кілька тижнів уряд та вище керівництво України закликали мешканців Донбасу тимчасово залишити цю територію з міркувань безпеки. З 2 серпня розпочалася обов'язкова (але не примусова) евакуація. Ми допомагаємо нашим громадянам безкоштовно виїхати у безпечні місця, розселяємо та забезпечуємо всім необхідним. Цей процес триває, і ми, як і раніше, закликаємо скористатися можливістю евакуації і не ризикувати своїм життям", - додав він.

росія дотримується тактики тотального терору та ігнорує будь-які правила та закони, намагаючись максимально знищувати громадянську інфраструктуру та мирне населення. Цьому немає і не може бути жодних виправдань. Ми регулярно бачимо, як російська армія обстрілює житлові квартали за 500+ км від фронту, навмисне вбиваючи мирних громадян та дітей. Усі російські військові злочини фіксуються як нашими, і міжнародними слідчими групами, і матимуть відповідні юридичні наслідки.

"Будь-які заяви про порушення з боку української армії мають характер інформаційної операції для дискредитації Збройних сил України та підриву постачання озброєння з боку західних партнерів", - сказав він.