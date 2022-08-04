Арешт Медведчука продовжили до 19 вересня [ Редагувати ]
Личаківський районний суд Львова продовжив арешт нардепа Віктора Медведчука. Він перебуватиме під вартою щонайменше до 19 вересня.
Про це свідчить відповідне рішення суду.
Вчора, 03 серпня 2022 року, слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора та продовжив строк тримання під вартою без визначення розміру застави Медведчуку В.В., який обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.111, ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3 КК України, в межах строку досудового розслідування, а саме до 19 вересня 2022 року.
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