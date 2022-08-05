Китай запроваджує санкції проти Пелосі [ Редагувати ]
Китай запроваджує санкції щодо спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Про це повідомляє МЗС Китаю, пише Bloomberg News.
Санкції також торкнуться і її найближчих родичів. Таке рішення Китай ухвалив після поїздки Пелосі до Тайваню.
Раніше Пелосі заявила, що Китаю слід "негайно" припинити пуски ракет поблизу Тайваню, які Пекін влаштував під час своїх військових навчань.
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