Кремль вдається до двох форм прихованої мобілізації - Подоляк [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Внаслідок значних втрат російської армії, Кремль вдається до двох форм прихованої мобілізації. Росіяни продовжують вербувати на війну в'язнів.
Про це повідомляє радник глави ОП України Михайло Подоляк.
"В умовах жорстких втрат російської армії, Кремль вдається до двох форм прихованої мобілізації: рекрутинг ув’язнених за тяжкі злочини (ПВК) та створення нацбатальйонів у колоніях імперії (Марій Ел, Татарстан тощо)", - написав Подоляк.
Він додав, москва продовжує робити все, щоб уникнути широкого призову етнічних росіян.
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