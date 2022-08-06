Терористичний рух "Ісламський джихад" з Сектору Гази сьогодні вночі обстріляв сотнями ракет територію Ізраїлю. Чим спровокована дестабілізація ситуації в регіоні, та які міри безпеки запровадив уряд Ізраїлю досліджував мій колега Юрій Куций.

В Ізраїльських містах Явне, Беер-Яакові, Ашдоді та прикордонних містах з Сектором Гази, місцевих сьогодні серед ночі розбудила сирена повітряної тривоги.

За інформацією ізраїльських військових, у ніч проти шостого серпня, терористи "Ісламського джихаду" випустили по території країни понад 100 ракет. Щоправда, 30 з них не долетіли до ізраїльської території та впали в Секторі Гази. Ще 33 вдалося збити за допомогою системи протиракетної оборони "Залізний купол".

І лише 13 ракет розірвалися на ізраїльській території. Повідомлень про постраждалих поки не надходило.

Через загрозу ракетних ударів вже змінили порядок злетів і посадок літаків в міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона. А в багатьох містах, у тому числі Тель-Авіві, Рамат-Гані, Кфар-Сабі, Раанані та Рамат а-шароні відкрилися бомбосховища. Міністерство внутрішніх справ також оголосило про закриття низки пляжів. А начальник Генерального штабу ЦАХАЛу Авів Кохаві перевів армію в режим надзвичайної ситуації й розпорядився відкрити головний командний пункт. Ба більше - Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц схвалив призов до 25 000 військовослужбовців резерву.

Масований обстріл стався після того, як п'ятого серпня ізраїльська армія розпочала операцію "Світанок" проти палестинських угруповань із Сектору Гази. Під час якого за даними військових Ізраїлю, від 10 до 20 терористів було ліквідовано.

Гасан Алян, Генерал-майор:

Протягом останніх чотирьох днів рух "Ісламський джихад" планували операцію проти держави Ізраїль. Сили оборони Ізраїлю атакували тих, хто працював над дестабілізацією ситуації з безпекою, і ми не дозволили їм завдати шкоди жителям Ізраїлю.

Керівники ж "Ісламського джихаду" і "Хамасу" поклали відповідальність за ескалацію конфлікту на Ізраїль.