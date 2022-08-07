Щорічно в першу неділю серпня в Україні відзначають День Повітряних сил ЗСУ. Однак на тлі повномасштабного вторгнення цей день став особливим.

Захисники українського неба нищать ворожу авіацію та крилаті ракети росіян. Першим з зі святом наших воїнів привітав президент Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Повітряні сили оберігають небо України і виконують надважкі завдання в умовах повномасштабної війни.

"Ви оберігаєте українське небо, професійно виконуєте важливі бойові завдання та надійно стоїте на варті повітряних кордонів нашої держави. Вічна вдячність усім захисникам неба, які загинули, боронячи Україну", – наголосив президент.