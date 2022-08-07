Стоять на варті повітряних кордонів: в Україні відзначають День Повітряних сил [ Редагувати ]
Щорічно в першу неділю серпня в Україні відзначають День Повітряних сил ЗСУ. Однак на тлі повномасштабного вторгнення цей день став особливим.
Захисники українського неба нищать ворожу авіацію та крилаті ракети росіян. Першим з зі святом наших воїнів привітав президент Володимир Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Повітряні сили оберігають небо України і виконують надважкі завдання в умовах повномасштабної війни.
"Ви оберігаєте українське небо, професійно виконуєте важливі бойові завдання та надійно стоїте на варті повітряних кордонів нашої держави. Вічна вдячність усім захисникам неба, які загинули, боронячи Україну", – наголосив президент.
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