Компанії Apple можливо доведеться перенести випуск нового iPhone 14. Це пов'язано з візитом спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню. Про це повідомляє GSMArena.

Комуністична партія Китаю розробила нові правила, які передбачають заборону згадування Тайваню або Китайської Республіки у відвантажувальних документах. Це, зі свого боку, може призвести до того, що частина електроніки, або ж усе обладнання може бути повернуто назад на Тайван.

Також віцеголова Pegatron і топменеджери TSMC були помічені з Пелосі під час візиту останньої до Тайваню. Це може ще більше загострити торгову війну між Китаєм й Тайванем, в якій опинилися замішані Apple та інші американські компанії.

Apple вже почала переговори зі своїми тайванськими партнерами, попросивши їх видалити або ж змінити написи "Зроблено в Тайвані" на електронних виробах.