Вихід iPhone 14 можуть перенести із-за Пелосі: в чому причина [ Редагувати ]
Компанії Apple можливо доведеться перенести випуск нового iPhone 14. Це пов'язано з візитом спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню. Про це повідомляє GSMArena.
Комуністична партія Китаю розробила нові правила, які передбачають заборону згадування Тайваню або Китайської Республіки у відвантажувальних документах. Це, зі свого боку, може призвести до того, що частина електроніки, або ж усе обладнання може бути повернуто назад на Тайван.
Також віцеголова Pegatron і топменеджери TSMC були помічені з Пелосі під час візиту останньої до Тайваню. Це може ще більше загострити торгову війну між Китаєм й Тайванем, в якій опинилися замішані Apple та інші американські компанії.
Apple вже почала переговори зі своїми тайванськими партнерами, попросивши їх видалити або ж змінити написи "Зроблено в Тайвані" на електронних виробах.
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