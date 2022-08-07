У росіїї хочуть заморозити війну на півроку: Подоляк розкрив деталі [ Редагувати ]
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що росія планує на півроку заморозити війну, щоб стягнути більше військ та озброєння на фронт. Про це повідомляється в інтерв’ю Tagesspiegel.
Так, кремль очікує, що Захід втомиться підтримувати Україну.
Якщо Захід втомиться від війни, тоді росія знову вдарить з усією силою.
Подоляк наголосив, що Україна повинна переходити до контрнаступу, щоб звільнити більше територій, особливо на півдні. Для цього необхідно більше озброєння від партнерів.
Що більше й швидше ми отримаємо важке озброєння, то швидше зможемо зупинити цю війну.
Радник голови ОПУ зазначив, що для України буде перемогою повернення всіх міжнародно визнаних територій.
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