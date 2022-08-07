Сенат підтримав план Байдена щодо податків, клімату й охорони здоров'я на $430 мільярдів [ Редагувати ]
Сенат Конгресу США ухвалив законопроект про спрямування інвестицій на боротьбу з кліматичними змінами та охорону здоров'я, а також податкову реформи. План президента США Джо Байдена на $430 млрд підтримав 51 сенатор - члени Демократичної партії, повідомляє The Hill.
Дебати тривали всю ніч і ранок, вирішальний голос віддала віцепрезидентка Камала Харріс, яка очолює верхню палату. Глава Білого дому привітав ухвалення документа.
Цей законопроект спрямований на боротьбу з інфляцією за рахунок зниження дефіциту та зниження витрат для звичайних сімей... Це потребувало багатьох компромісів, як це завжди буває з важливими речами.
Байден закликав Палату представників якнайшвидше ухвалити законопроект, щоб він міг підписати закон.
Адміністрація президента називає документ "Законом про зниження інфляції". Він передбачає виділення $370 млн на чисту енергетику та досягнення кліматичних цілей, ще $64 млрд - на зниження вартості ліків і медстрахування.
Видатки будуть покриті за рахунок податкової реформи, яка також дозволить знизити дефіцит бюджету на $300 млрд. Реформа стосуватиметься великих корпорацій, усунувши схеми уникнення оподаткування, але не збільшить податкове навантаження на тих, хто заробляє менше $400 тис. на рік.
Нагадаємо, що США готують військову допомогу Україні на $1 млрд.
по темі
У рамках підтримки економіки України депозитарій Національного банку країни відновлює операції з державними цінними паперами. НБУ відтермінував застосування тарифів на депозитарні послуги до 22 грудня 2022 року
В Україні у рамках приватизації у першу чергу будуть продані державні хлібокомбінати та спиртзаводи. Є майже 200 об'єктів, вже готових до продажу. Про це повідомила в. о. голови Фонду державного майна Ольга Батова
Національний банк України підтримав ідею запровадити в Україні податок у розмірі 10% на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій
У НБУ заявили, що "тимчасові труднощі на готівковому ринку не можуть зупинити позитивні тенденції в економічному секторі". І закликають з більшим оптимізмом дивитись на перспективи гривні.
До цього кілька днів поспіль його тести показували негативний результат