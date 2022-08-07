Сенат Конгресу США ухвалив законопроект про спрямування інвестицій на боротьбу з кліматичними змінами та охорону здоров'я, а також податкову реформи. План президента США Джо Байдена на $430 млрд підтримав 51 сенатор - члени Демократичної партії, повідомляє The Hill.

Дебати тривали всю ніч і ранок, вирішальний голос віддала віцепрезидентка Камала Харріс, яка очолює верхню палату. Глава Білого дому привітав ухвалення документа.

Цей законопроект спрямований на боротьбу з інфляцією за рахунок зниження дефіциту та зниження витрат для звичайних сімей... Це потребувало багатьох компромісів, як це завжди буває з важливими речами.

Байден закликав Палату представників якнайшвидше ухвалити законопроект, щоб він міг підписати закон.

Адміністрація президента називає документ "Законом про зниження інфляції". Він передбачає виділення $370 млн на чисту енергетику та досягнення кліматичних цілей, ще $64 млрд - на зниження вартості ліків і медстрахування.

Видатки будуть покриті за рахунок податкової реформи, яка також дозволить знизити дефіцит бюджету на $300 млрд. Реформа стосуватиметься великих корпорацій, усунувши схеми уникнення оподаткування, але не збільшить податкове навантаження на тих, хто заробляє менше $400 тис. на рік.

Нагадаємо, що США готують військову допомогу Україні на $1 млрд.