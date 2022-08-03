Сенат США проведе в середу голосування щодо схвалення вступу Фінляндії і Швеції в НАТО, заявив лідер більшості Чак Шумер.

Дебати, за словами Шумера, почнуться о 13:30 за Києвом.

Національні збори Франції (нижня палата парламенту) у вівторок вже ратифікували протокол про приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО. Відповідне рішення ухвалили під час вечірнього засідання палати.

За ратифікацію протоколу проголосували 209 парламентаріїв, проти - 46.

Зазначимо, що Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО після повномасштабного вторгнення росії в Україну, проте зустріли опір з боку Туреччини, яка звинуватила їх у підтримці угруповань, які вона вважає терористичними.