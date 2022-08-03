Сенат США в середу проголосує за вступ Фінляндії і Швеції в НАТО [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Сенат США проведе в середу голосування щодо схвалення вступу Фінляндії і Швеції в НАТО, заявив лідер більшості Чак Шумер.
Дебати, за словами Шумера, почнуться о 13:30 за Києвом.
Національні збори Франції (нижня палата парламенту) у вівторок вже ратифікували протокол про приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО. Відповідне рішення ухвалили під час вечірнього засідання палати.
За ратифікацію протоколу проголосували 209 парламентаріїв, проти - 46.
Зазначимо, що Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО після повномасштабного вторгнення росії в Україну, проте зустріли опір з боку Туреччини, яка звинуватила їх у підтримці угруповань, які вона вважає терористичними.
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