У данського режисера Ларса фон Трієра діагностували хворобу Паркінсона. Про це пише Variety із посиланням на повідомлення студії Zentropa, співзасновником якої є фон Трієр.

66-річний режисер перебуває "в гарному настрої" і отримує симптоматичне лікування. Він продовжує роботу над третім сезоном свого хорор-серіалу "Королівство".

Його прем'єрний показ відбудеться на Венеціанському фестивалі, який розпочнеться наприкінці серпня. Фон Трієр візьме участь у заходах за участю преси у рамках прем'єри.

Ларс фон Трієр є режисером таких фільмів, як "Будинок, який збудував Джек", "Меланхолія", "Догвілль", "Ідіоти", "Німфоманка", "Антихрист" та інших.

Хвороба Паркінсона - хронічне прогресуюче захворювання, яке викликає рухові порушення, тремор і підвищений тонус м'язів. Супроводжується розвитком психічних розладів, зокрема зниження розумових здібностей.

Нагадаємо, що вчені знайшли головну причину хвороби Паркінсона.