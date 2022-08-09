У Ларса фон Трієра діагностували хворобу Паркінсона [ Редагувати ]
У данського режисера Ларса фон Трієра діагностували хворобу Паркінсона. Про це пише Variety із посиланням на повідомлення студії Zentropa, співзасновником якої є фон Трієр.
66-річний режисер перебуває "в гарному настрої" і отримує симптоматичне лікування. Він продовжує роботу над третім сезоном свого хорор-серіалу "Королівство".
Його прем'єрний показ відбудеться на Венеціанському фестивалі, який розпочнеться наприкінці серпня. Фон Трієр візьме участь у заходах за участю преси у рамках прем'єри.
Ларс фон Трієр є режисером таких фільмів, як "Будинок, який збудував Джек", "Меланхолія", "Догвілль", "Ідіоти", "Німфоманка", "Антихрист" та інших.
Хвороба Паркінсона - хронічне прогресуюче захворювання, яке викликає рухові порушення, тремор і підвищений тонус м'язів. Супроводжується розвитком психічних розладів, зокрема зниження розумових здібностей.
Нагадаємо, що вчені знайшли головну причину хвороби Паркінсона.
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