В Україні нададуть можливість подавати онлайн заявки, про зруйноване житло людям, які втратили його з 2014 року. Про це повідомляється на сторінці Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У міністерстві заявили, що сьогодні уряд підтримав їх пропозиції, по розширенню та спрощенню порядку подання інформації про зруйноване житло внаслідок військових дій.