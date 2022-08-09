В "Дію" додадуть можливість подати заяву про зруйноване житло з 2014 року [ Редагувати ]
В Україні нададуть можливість подавати онлайн заявки, про зруйноване житло людям, які втратили його з 2014 року. Про це повідомляється на сторінці Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
У міністерстві заявили, що сьогодні уряд підтримав їх пропозиції, по розширенню та спрощенню порядку подання інформації про зруйноване житло внаслідок військових дій.
До процесу долучили застосунок "Дія". Якщо раніше через "Дію" українці подавали інформацію лише про житло, знищене за період повномасштабного вторгнення рф, то зараз діапазон розширили: застосунок приймає дані про майно, пошкоджене ворогом з 19 лютого 2014 року.
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