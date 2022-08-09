Пенсійне посвідчення та посвідку на постійне або тимчасове проживання планують додати у "Дію". Про це повідомляє пресслужба "Дії".

У вівторок, 9 серпня, стартував бета-тест документів.

Під час бета-тесту доступ до документів у додатку отримали 10 500 українців.

Вони вже можуть скористатися ними для підтвердження особи або при отриманні відповідних держпослуг.