У "Дії" з'являться нові документи [ Редагувати ]
Пенсійне посвідчення та посвідку на постійне або тимчасове проживання планують додати у "Дію". Про це повідомляє пресслужба "Дії".
У вівторок, 9 серпня, стартував бета-тест документів.
Під час бета-тесту доступ до документів у додатку отримали 10 500 українців.
Вони вже можуть скористатися ними для підтвердження особи або при отриманні відповідних держпослуг.
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