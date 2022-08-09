У Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги [ Редагувати ]
Пізно ввечері 9 серпня у Дніпрі та Запоріжжі пролунали гучні вибухи. Про це повідомляє "Суспільне".
В обласних центрах оголошено повітряну тривогу.
Про причини вибухів в обласних центрах не повідомляється. На цей час представники військових адміністрацій Дніпра і Запоріжжя подію не коментували. До закінчення повітряної тривоги людей просять залишатися в притулках.
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