На блокпосту у Василівці померли 10 людей, бажаючих евакуюватися [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
У тимчасово окупованій Василівці Запорізької області на російському блокпосту померли 10 людей. Вони стояли в черзі на евакуацію на підконтрольну Україні територію.
Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.
"Кількість смертей зросла і дійшла до 10. Це ті, хто не дочекався евакуації", - заявив міський голова.
Він зазначив, що у Василівці на блокпосту залишається понад тисяча автомобілів, які чекають евакуації.
За його словами, нещодавно до місцевої лікарні доставили немовля з тепловим ударом, оскільки окупанти два дні не пропускали авто.
Варто зазначити, що через Василівку на підконтрольну Україні територію їдуть жителі Бердянського, Василівського, Мелітопольського районів Запорізької області, а також Херсонської та Донецької областей.
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