Сумщина є найбільш замінованим регіоном України. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

На жаль, дуже багато території зараз заміновано. Сумська область, напевно, найбільше з деокупованих територій залишається замінованою. Понад 47% території Сумської області заміновано.

Глава МВС додав, що через велику лісистість місцевості залишаються заміновані "острівці", куди не можна заходити.

Та й 20-кілометрова відстань від державного кордону залишається замінованою мінами та снарядами. Тому що рятувальники не можуть туди дістатися... Сьогодні ми побачили як розміновується водний простір - сотні снарядів було вилучено з озера. Це говорить про те, що попереду дуже багато роботи. Треба однозначно збільшувати кількість піротехніків і техніки для розмінування України

Міністр також розповів про небезпеку від мін-пелюсток, які використовують росіяни, в тому числі й на Сумщині.

Нагадаємо, що ДСНС України запустило мобільний застосунок з мінної безпеки MineFree.