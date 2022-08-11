Монастирський назвав найбільш замінований регіон України [ Редагувати ]
Сумщина є найбільш замінованим регіоном України. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
На жаль, дуже багато території зараз заміновано. Сумська область, напевно, найбільше з деокупованих територій залишається замінованою. Понад 47% території Сумської області заміновано.
Глава МВС додав, що через велику лісистість місцевості залишаються заміновані "острівці", куди не можна заходити.
Та й 20-кілометрова відстань від державного кордону залишається замінованою мінами та снарядами. Тому що рятувальники не можуть туди дістатися...
Сьогодні ми побачили як розміновується водний простір - сотні снарядів було вилучено з озера. Це говорить про те, що попереду дуже багато роботи. Треба однозначно збільшувати кількість піротехніків і техніки для розмінування України
Міністр також розповів про небезпеку від мін-пелюсток, які використовують росіяни, в тому числі й на Сумщині.
Нагадаємо, що ДСНС України запустило мобільний застосунок з мінної безпеки MineFree.
по темі
Аби розповісти людям, як поводитися з невідомими предметами, а також як надавати першу медичну допомогу, у Києві влаштували безпековий тренінг. Чому навчають рятувальники та сапери, лікарі та психологи - розповість Михайло Манилюк.
Російські окупанти обстріляли Хотінську громаду з артилерії
З ранку середи, 10 серпня, окупанти обстрілюють Сумську область
У громадах Сумської області нарахували понад 130 "прильотів" за добу
У неділю, 8 серпня, російські війська в черговий раз обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей