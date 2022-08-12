У Харкові пролунали вибухи: у 3 районах "прильоти" [ Редагувати ]
У Харкові пролунали вибухи після оголошення в місті та області повітряної тривоги. Про це повідомляє "Суспільне".
Місцеві жителів просять залишатися в укриттях.
Станом на 03:54, мер міста Ігор Терехов повідомив, що попередньо було п'ять вибухів, "прильоти" в трьох районах міста - Слобідському, Київському та Новобаварському.
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