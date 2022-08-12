У Харкові пролунали вибухи після оголошення в місті та області повітряної тривоги. Про це повідомляє "Суспільне".

Місцеві жителів просять залишатися в укриттях.

Станом на 03:54, мер міста Ігор Терехов повідомив, що попередньо було п'ять вибухів, "прильоти" в трьох районах міста - Слобідському, Київському та Новобаварському.