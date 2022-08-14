Авіація ЗСУ завдала 10 групових ударів по окупантах [ Редагувати ]
Українська авіація за минулу добу завдала до десяти групових ударів по російських військах. Знищено близько 15 ББМ ворога та десятки окупантів.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Повітряних сил ЗСУ.
"Протягом доби, 13 серпня, на кількох оперативних напрямках ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала до десяти групових авіаударів по позиціях окупаційних військ!" - йдеться в повідомленні.
За даними Повітряних сил, під прикриттям винищувальної авіації, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші, позиціях реактивних систем залпового вогню, переправах та скупченню живої сили й техніки противника.
"Знищено близько п'ятнадцяти бойових броньованих машин ворога та десятки рашистів!" - повідомляють у прес-центрі.
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