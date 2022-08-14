Румунський вундеркінд встановив новий світовий рекорд на стометрівці в басейні [ Редагувати ]
17-річний румунський плавець Давид Попович на чемпіонаті Європи в Римі встановив новий світовий рекорд на дистанції в 100 метрів - 46,86 секунди.
Стометрівка - найпрестижніша дистанція у плаванні. Світовий рекорд на стометрівці - 46,91 - тримався з 2009 року. Тоді його встановив бразилець Сезар Сьєлу.
У 16 років Попович поїхав на Олімпіаду в Токіо: пройшов у фінал на обох "профільних" дистанціях, фінішувавши сьомим на 100 м і четвертим на 200 м.
У 17 років вундеркінд завоював два "золота" на світовій першості в Будапешті.
Нагадаємо, на чемпіонаті Європи збірна України завоювала золото в артистичному плаванні.
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