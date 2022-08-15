Подоляк закликав Червоний Хрест згадати про своє призначення [ Редагувати ]
Захисники "Азовсталі" на законних підставах захищали свою країну. Тому "маріупольські клітини" - це офіційний військовий злочин Росії. Червоний Хрест повинен втрутитися в ситуацію. Про це повідомляється у Twitter-аккаунті радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
Він закликав Червоний Хрест нарешті згадати про своє призначення і подумати про репутацію.
Всі військовополонені, зокрема, захисники "Азовсталі", є комбатантами, які на законних підставах захищали свою країну. Тому "маріупольські клітини" - це офіційний військовий злочин Росії. Пора Міжнародному комітету Червоного Хреста і президенту МКЧХ Пітеру Маруреру нарешті згадати про своє призначення і подумати про свою репутацію.
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