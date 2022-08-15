Захисники "Азовсталі" на законних підставах захищали свою країну. Тому "маріупольські клітини" - це офіційний військовий злочин Росії. Червоний Хрест повинен втрутитися в ситуацію. Про це повідомляється у Twitter-аккаунті радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Він закликав Червоний Хрест нарешті згадати про своє призначення і подумати про репутацію.