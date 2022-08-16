Пентагон показав, як вантажать літак боєприпасами для України (відео) [ Редагувати ]
Американські військові готують черговий літак військової допомоги Україні. Відео завантаження літака боєприпасами опублікував Пентагон.
Військовослужбовці 436-ї повітряної ескадрильї ВПС США завантажують палети з боєприпасами на літак C-17 Globemaster III на авіабазі Дувр, штат Делавер, який прямуватиме в Україну.
.@usairforce airmen from the 436th Aerial Port Squadron load palletized explosives bound for Ukraine 🇺🇦 onto a C-17 Globemaster III during a security assistance mission at Dover Air Force Base, Delaware. pic.twitter.com/wEKIyZZ7Ue— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 15, 2022
Військові вантажі зі США зазвичай доправляють до Польщі, а звідти наземним транспортом перевозять до України.
Нагадаємо, що США виділили військовий пакет для України на $1 млрд.
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