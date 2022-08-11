Міністр оборони США Ллойд Остін уперше з моменту виділення нового пакету мілітарної допомоги Україні публічно прокоментував поставки зброї Києву в рамках "мільярдного траншу". І спростував чутки навколо нього.

Про що саме говорив керівник військового відомства США, розкаже Дмитро Анопченко.

Зброю в рамках нового пакету військової допомоги Україні, а цього разу акцент здебільшого на снарядах та боєприпасах, вже почали відвантажувати. Все швидко, оскільки цього разу нічого не треба замовляти виробникам, усе з військових складів Пентагону. Але тут є нюанс, який мав публічно прояснити генерал Остін. Як саме формується перелік озброєнь, які отримає Україна. Чому, наприклад, цього разу немає додаткових реактивних артсистем, водночас - акцент на снарядах для них.

Глава Пентагону був із візитом у Латвії - і це якраз нагода публічно про все заявити. Бо українську тему під час цієї поїздки обговорювали багато, як і протидію Москві та додаткове розташування в країнах Балтії американських підрозділів, поки війна не закінчиться. Спілкуючись із журналістами, Остін пояснив, як взагалі зараз вибудувані стосунки між Пентагоном і Міноборони України. Послухайте.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Ми не вгадуємо, що потрібно Україні, оскільки щотижня, іноді два рази на тиждень я проводжу переговори з міністром оборони України паном Резніковим. Ми обговорюємо перебіг бойових дій, що потрібно Києву зараз, і що буде потрібно в найближчому майбутньому. Завдання США полягає в тому, щоб Україна успішно боронила свою суверенну територію.

Глава Пентагону запевнив, що вже зараз США поставили Україні озброєння, що, процитую – "дуже і дуже актуальні та ефективні у цій битві", що поставки будуть продовжені. І - тут важливо - ще раз наголосив, що США й інші західні країни готові надавати Україні стільки зброї і так довго, як буде потрібно.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Ми віддані ідеї допомоги Україні, готові забезпечувати її обладнанням та технікою, що дозволить їм відстояти суверенітет їхньої території. Наше керівництво каже, що ми цим займатимемося стільки, скільки потрібно. І знову, я розмовляю з міністрами оборони не тільки країн НАТО, а й держав в інших частинах світу, і у них та сама думка: зобов'язуються допомагати Україні в тому, щоб досягти успіху, - так довго, скільки потрібно.

І насправді цими словами Пентагон намагається публічно спростувати дві серії меседжів, які з дивною наполегливістю вустами експертів чи з посиланням на певні "джерела" постійно просувають у світових ЗМІ. Що начебто "настане час втоми від війни, і підтримку уріжуть" - на це, власне, і слова у відповідь, про "стільки, скільки буде треба". Інша історія - щодо того, що Штати начебто нав'язують Україні певні стратегії та обмеження. І ось у відповідь на це Остін якраз і каже - процитую – "З Києва нам постійно надають свіжу інформацію про те, що потрібно Україні, і що ми можемо для неї зробити".

Маючи на увазі те, що я постійно чую від військових у розмовах не на камеру, спілкування із вітчизняним Мінооборони - постійне, між міністрами - щотижня, між офіцерами з інших підрозділів - щодня. І що консультації - що включити до того чи іншого пакету - детальні. І весь перелік - це по суті спільне бачення і спільне рішення, яке залежить від викликів на фронтів. Саме це Остін, але більш стримано і дипломатично, і намагався донести. І журналістам, і партнерам.