Здоров'я під санкціями. В росії - дефіцит імпортних ліків, про це повідомляють тамтешні опозиційні ЗМІ. Бракує всього: від інсуліну - до антидепресантів. За ними інколи жителі федерації спеціально виїжджають за кордон.

Що спричинило зникнення іноземних медикаментів з аптек в рф, і чим доводиться лікуватися росіянам - з'ясовувала Марина Біленька.

У перші дні так званої "спецоперації" росіяни панічно закуповували не лише цукор.

Не менші, однак тихіші й культурніші черги вишикувалися і до аптек. Тоді, у березні, масовий вихід компаній з російського ринку у відповідь на агресію кремля проти України - лише починався.

Але ті, хто пережив радянський союз, 90-ті і такі ж карколомні нульові - після цукру й борошна почали скуповувати ліки.

Сейчас идет ажиотаж в области жизненно-важных лекарственных препаратов, да, то есть люди с хроническими - они очень переживают, что не смогут дальше покупать препараты, особенно если говорить об импортных препаратах.

Першими удар санкцій по здоров'ю відчули російські діабетики. Інсулін їм переважно видають за державний кошт. Утім, якщо до війни з Україною, можна було одержати препарат виробництва Данії, то нині його не купити навіть за власні гроші в аптеці. Лікарі масово переводять пацієнтів на російський інсулін. Однак це ризикований процес, який вимагає ушпиталення під наглядом лікаря, - пише видання "Сибір. Реалії".

Видання "Сибір. Реалії":

Розмова коротка: "Беріть, що даємо. Або пишіть відмову", - розповідає пацієнт із міста Ангарськ Іркутської області... Обговорення, що заміна препарату вимагатиме корекції або може взагалі не підійти, не допускаються... Дозу доведеться підбирати "методом тику", по суті, а кожен невірний "тик", як ви знаєте, загрожує діабетику комою.

Російські чиновники натомість стверджують: ліки під санкції не потрапили.

Михайло Мурашко - міністр охорони здоров'я росії:

Есть достаточное количество лекарственных препаратов на складах и в медицинских организациях. По льготным категориям граждан сформирован запас на более чем 8-12 месяцев. По разным категориям. По ряду препаратов у нас заключены договора и 2-3 летние есть.

Отож чому діабетики не можуть знайти датський інсулін, астматики - німецькі інгалятори, а пацієнти з пригніченим станом - французькі антидепресанти? Справа у логістиці, - відповідають ті ж самі чиновники.

Наприклад, транспортування інсуліну вимагає особливих умов, і переважно літаками. Але з березня більшість поставок перевели "на землю".

Санкции напрямую фармы не коснулись, но они, знаете, вокруг так стоят, чтобы никуда не выйти за этот периметр.

Росія навчилася виробляти аналоги багатьох іноземних ліків. Такі препарати називають дженериками. За правилами, вони містять таку ж кількість і якість активної речовини, що і оригінальний засіб.

Та найголовніше, нічим від нього не відрізняються у питанні ефективності. Утім самі ж росіяни, які звикли покладатися на імпортний продукт, сумніваються в якості російського.

У меня астма. И я регулярно покупаю ингаляторы, и мой, который я всегда покупала, он был немецкий, его к сожалению, как он исчез, так его и нет. Это сальбутамол. То есть он есть обычный российский, а есть очень хороший - импортный.

Заморські ліки, які не мають аналогів і знову ж - відсутні у продажу - змушують росіян задуматися про еміграцію. Урологічний препарат "Дриптан", виробництва США, єдиний, який можна приймати саме дітям з пороком розвитку хребта і порушеннями роботи сечового міхура.

Мати дворічного Іллі з Новосибірської області в інтерв'ю "Сибір. Реалії" заявила, що життя її сина повністю залежить від американських пігулок.

Видання "Сибір. Реалії":

Дриптан робить так, що дитина не має залишкової сечі в сечовому міхурі і вона також не потрапляє назад у ниркові балії. Без Дриптану пацієнти знову отримають ті порушення, що були при народженні, тому зупиняти прийом препарату не можна… Аналогів немає…

Нестача необхідних ліків поновила і так званий "аптечний туризм".

В Турции лекарства стоят гораздо дешевле, здесь огромный ассортимент, препаратов, которые, к сожалению, сейчас пропали на российском рынке в связи со сложившейся ситуацией, и здесь нет подделок.

Саме з Туреччини - країни, куди росіяни все ще можуть полетіти без перешкод - везуть набиті препаратами валізи. Утім відпочивальників, які попутно влаштували собі аптечний шопінг, може очікувати неприємний сюрприз на митниці.

Найнебезпечніше везти знеболювальні і психіатричні препарати, - стверджує російський юрист.

А з ними в рф теж проблеми. Стоматологи жаліються на брак якісних анальгетиків з мінімальною кількістю побічних реакцій.

Звичних ліків не можуть знайти і люди з депресією.

За даними видання "Форбс", в Росії збільшились випадки захворювання на депресивні розлади і відповідно зріс попит на антидепресанти. Пацієнти скаржаться на занепокоєння через новини з України, тривогу за близьких та наслідки економічних санкцій.

І поки російські чиновники запевняють, що принаймні у фарм індустрії все добре - імпортні медикаменти - дефіцит на аптечних полицях.

Ще одна неприємність - цінники на ліки. Від початку так званої спецоперації вони в рф підскочили у 2-3 рази. В інтернеті, де відсутнє будь-яке регулювання, вартість дефіцитного препарату залежить лише від фантазії продавця.