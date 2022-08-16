Запорізька АЕС. Гаряча точка Європи. Окупанти зайняли центр резервного управління станцією, - повідомили у військово-цивільній адміністрації області. Що там відбувається зараз? Чи чинять тиск на енергетиків? Ці питання - без відповідей. І це змушує хвилюватися не тільки нас із вами, але і західних політиків.

Чого від росіян вимагають у Вашингтоні? Про все розкаже наш американський спецкор Дмитро Анопченко.

Тут, у Сполучених Штатах, ситуацію на Запорізькій АЕС відстежують цілодобово. Це ж атомна станція! Тому - і міністерство енергетики США, і американське Національне управління з ядерної безпеки моніторять радіаційний стан та інші показники, що називається, 24/7.

Більшість датчиків, за допомогою яких світ напряму отримує зі станції дані, на щастя, залишилися неушкодженими - і вони показують, що протягом всього цього часу перевищення радіаційного фону не було. Але загроза - величезна. Достатньо сказати, що на одному з енергоблоків вже спрацював аварійний захист, він тепер відключений. Вітчизняний міністр оборони запевняє, що Україна територію поблизу станції не обстрілює. Каже, останні заяви і звинувачення Росії щодо цього – "гра на нервах". І наводить простий приклад - жодна країна світу (а він - завдяки Рамштайнському формату на зв'язку із півсотнею міністрів оборони різних держав) не звернулася до нього навіть за роз'ясненням, "не було жодного запиту чи жодної розмови". Так само розмови про обстріли з боку України спростовують і у Вашингтоні.

Нед Прайс, речник Державного департаменту США:

Ми закликали Росію повернути Україні повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Ви, ймовірно, також бачили, що наприкінці минулого тижня G7 оприлюднила заяву, в якій знову підтвердила необхідність для Росії повернути контроль над станцією - Україні. І ми уважно стежимо за ситуацією на АЕС.

У свіжій статті щодо ситуації навколо АЕС, авторитетна Washington Post наводить дві версії щодо мотивів Росії. Посилаючись на українських урядовців, пише, що захоплена АЕС для Москви – "засіб тиску на Захід, аби примусити Україну до територіальних поступок". Друге припущення - що Кремль організує на станції ЧП аварію, щоб звинуватити Київ.

Свіжа Wall Street Journal пише про іншу загрозу: відключення Запорізької АЕС від української енергосистеми. І впевнена, що з технічної точки зору цей процес теж може бути небезпечним.

Те, чого намагається домогтися американська адміністрація - як перший крок, - зупинити обстріли. Щоб при всіх інших ризиках, бойові дії не загрожували нештатною ситуацією.

Нед Прайс, речник Державного департаменту США:

Військова активність Росії навколо АЕС - це верх безвідповідальності. Це не те, чого ми очікуємо від країни, яка претендує на роль відповідальної ядерної держави. Ми вважаємо, що бойові дії там є небезпечними, безвідповідальними, і ми продовжуємо закликати до припинення всіх військових операцій на українських об'єктах або поблизу них і повернення повного контролю над цими об'єктами Україні.

А от американське "Громадське радіо" попросило військових аналітиків перевірити супутникові знімки, щоб об'єктивно з'ясувати, наскільки серйозною є загроза - і чи є вона взагалі… Висновки - вразили. Ось на мапі видно точки, де розривалися ракети. А просто зліва - у небезпечній близькості - ядерні реактори.

Великий план, який запропонували зараз Штати - створити навколо АЕС демілітарізовану зону. Територію, на якій не буде військових, в радіусі навколо якої не буде обстрілів і воєнних дій. І водночас забезпечити повний контроль над станцією з боку МАГАТЕ - ООНівське агентство готове в екстреному порядку надати для цього стільки співробітників та експертів, скільки треба і відрядити їх до Запоріжжя. Але для цього спочатку потрібна політична домовленість, політичне рішення!