Окупована ЗАЕС: чого від росіян вимагають у Вашигтоні [ Редагувати ]
Запорізька АЕС. Гаряча точка Європи. Окупанти зайняли центр резервного управління станцією, - повідомили у військово-цивільній адміністрації області. Що там відбувається зараз? Чи чинять тиск на енергетиків? Ці питання - без відповідей. І це змушує хвилюватися не тільки нас із вами, але і західних політиків.
Чого від росіян вимагають у Вашингтоні? Про все розкаже наш американський спецкор Дмитро Анопченко.
Тут, у Сполучених Штатах, ситуацію на Запорізькій АЕС відстежують цілодобово. Це ж атомна станція! Тому - і міністерство енергетики США, і американське Національне управління з ядерної безпеки моніторять радіаційний стан та інші показники, що називається, 24/7.
Більшість датчиків, за допомогою яких світ напряму отримує зі станції дані, на щастя, залишилися неушкодженими - і вони показують, що протягом всього цього часу перевищення радіаційного фону не було. Але загроза - величезна. Достатньо сказати, що на одному з енергоблоків вже спрацював аварійний захист, він тепер відключений. Вітчизняний міністр оборони запевняє, що Україна територію поблизу станції не обстрілює. Каже, останні заяви і звинувачення Росії щодо цього – "гра на нервах". І наводить простий приклад - жодна країна світу (а він - завдяки Рамштайнському формату на зв'язку із півсотнею міністрів оборони різних держав) не звернулася до нього навіть за роз'ясненням, "не було жодного запиту чи жодної розмови". Так само розмови про обстріли з боку України спростовують і у Вашингтоні.
Нед Прайс, речник Державного департаменту США:
Ми закликали Росію повернути Україні повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Ви, ймовірно, також бачили, що наприкінці минулого тижня G7 оприлюднила заяву, в якій знову підтвердила необхідність для Росії повернути контроль над станцією - Україні. І ми уважно стежимо за ситуацією на АЕС.
У свіжій статті щодо ситуації навколо АЕС, авторитетна Washington Post наводить дві версії щодо мотивів Росії. Посилаючись на українських урядовців, пише, що захоплена АЕС для Москви – "засіб тиску на Захід, аби примусити Україну до територіальних поступок". Друге припущення - що Кремль організує на станції ЧП аварію, щоб звинуватити Київ.
Свіжа Wall Street Journal пише про іншу загрозу: відключення Запорізької АЕС від української енергосистеми. І впевнена, що з технічної точки зору цей процес теж може бути небезпечним.
Те, чого намагається домогтися американська адміністрація - як перший крок, - зупинити обстріли. Щоб при всіх інших ризиках, бойові дії не загрожували нештатною ситуацією.
Нед Прайс, речник Державного департаменту США:
Військова активність Росії навколо АЕС - це верх безвідповідальності. Це не те, чого ми очікуємо від країни, яка претендує на роль відповідальної ядерної держави. Ми вважаємо, що бойові дії там є небезпечними, безвідповідальними, і ми продовжуємо закликати до припинення всіх військових операцій на українських об'єктах або поблизу них і повернення повного контролю над цими об'єктами Україні.
А от американське "Громадське радіо" попросило військових аналітиків перевірити супутникові знімки, щоб об'єктивно з'ясувати, наскільки серйозною є загроза - і чи є вона взагалі… Висновки - вразили. Ось на мапі видно точки, де розривалися ракети. А просто зліва - у небезпечній близькості - ядерні реактори.
Великий план, який запропонували зараз Штати - створити навколо АЕС демілітарізовану зону. Територію, на якій не буде військових, в радіусі навколо якої не буде обстрілів і воєнних дій. І водночас забезпечити повний контроль над станцією з боку МАГАТЕ - ООНівське агентство готове в екстреному порядку надати для цього стільки співробітників та експертів, скільки треба і відрядити їх до Запоріжжя. Але для цього спочатку потрібна політична домовленість, політичне рішення!
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Цьогоріч цим викликом стала сама Росія. І у багатьох держав закрилася сумніви - чи доцільно взагалі говорити з країною- агресоркою "на рівних"? І ситуація ця, каже Дмитро Анопченко, - і складна, і кумедна водночас. Чому? Про це далі.
У разі викиду радіоактивних речовин - усе залежатиме від погоди. Тут важливі - і пора року, і напрямок вітру, і навіть вологість повітря. Але зараз, на відміну від катастрофи на ЧАЕС, завдяки розгалуженій системі моніторингу - спецслужби та населення зможуть оперативно зреагувати на ситуацію.
Серед іншого - розглядається і план евакуації населення. Про це повідомив очільник МВС Денис Монастирський. І зазначив, контролю станції немає.
І поки Україна чекає на цей крок США - Латвія першою у світі визнала росію країною, що підтримує тероризм. Тамтешні парламентарі погодилися: рф не лише використовує насильство для досягнення політичних цілей. А й робить це далеко не вперше. Далі продовжить Марина Біленька.
Постійний представник росії при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію про створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції
ООН не розглядає варіант розміщення миротворчого контингенту організації на території Запорізької АЕС, оскільки вважає, що Україна і Росія здатні самостійно створити периметр безпеки навколо станції. Про це заявив речник генсека ООН Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррик